Що робила гробниця всередині театру: археологи відкопали дещо незвичайне у Туреччині (фото)

Археологи виявили незвичайну стародавню гробницю під час розкопок у історичному театрі на північному заході Туреччини. Поховання, що датується I століттям н. е., знайшли всередині театру, а не на сусідньому кладовищі.

Незвичайне поховання виявили в стародавньому місті Аполлонія-ад-Риндакум, що в місті Гелязі, провінція Бурса. Розкопки на цьому місці розпочалися у 2021 році під керівництвом професорки Дер'ї Шахіна з Університету Улудаг у Бурсі, пише Daily Sabah.

Театр, вбудований у схили гори Замбактепе з видом на озеро Улуабат, датується елліністичним періодом і міг вмістити приблизно 5 000 глядачів. У ньому також були спеціальні зони для глядачів, що нагадували приватні ложі. Наразі археологи виявили 42 ряди сидінь і повернули їх на початкові місця.

Нещодавно виявлена гробниця розташовувалася на північ від нижньої частини глядацької зали. Її похоронна камера була збудована з саману та покрита теракотовою черепицею. Дослідження останків показало, що померлих було кремовано, що ускладнює визначення кількості похованих тут людей.

Поховання могло мати особливе призначення, можливо пов'язане зі священною або героїчною постаттю Фото: Wikimedia Commons

Керівниця розкопок Деря Шахін назвала цю знахідку однією з найважливіших цього сезону. "Цього року ми натрапили на незвичайну гробницю з похоронною камерою з саману та дахом із теракотової черепиці. Це була захоплююча знахідка", — сказала Шахін.

Це місце здивувало дослідників, оскільки археологи вже знають про існування некрополя поблизу входу до стародавнього міста. Щойно знайдена могила також за своєю конструкцією нагадує інші поховання в цій місцевості.

"З огляду на те, що стародавнє місто вже мало виділений некрополь, що робила гробниця всередині театру?" — зауважила Шахін. Вона припустила, що поховання могло мати особливе призначення, можливо пов'язане зі священною або героїчною постаттю.

Команда археологів також досліджує верхній ярус глядацької зали, хоча століття руйнувань залишили мало свідчень про його конструкцію. Дослідники вважають, що ця частина театру, ймовірно, спиралася на склепінчасті конструкції, подібні до тих, що використовувалися в римських театрах.

Подальші розкопки навколо театру можуть виявити додаткові споруди Фото: Wikimedia Commons

За словами Шахін, будівля, ймовірно, мала два яруси глядацьких місць, розділених проходом, відомим як діазома. Цей коридор мав ширину приблизно 1 метр і, ймовірно, забезпечував доступ до іншого ярусу глядацьких місць, розташованого вище.

Спочатку театр було збудовано за принципами елліністичної архітектури з використанням природного ухилу схилу пагорба. Однак написи вказують, що остання фаза будівництва припала на початок II століття н. е., коли римські архітектурні впливи, ймовірно, змінили його зовнішній вигляд.

Шахін зазначила, що розкопки в Аполлонії-ад-Риндакум становлять особливі труднощі, оскільки це стародавнє поселення безперервно заселялося. На відміну від покинутих археологічних пам'яток, на багато його споруд вплинули пізніші будівництва та людська діяльність.

Подальші розкопки навколо театру можуть виявити додаткові споруди, зокрема об'єкти, пов'язані з місцем проведення вистав, храм або стародавню дорогу. Для археологів ця незвичайна гробниця є лише частиною набагато масштабнішого дослідження історії цього поселення.

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