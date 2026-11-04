Просто не хватило денег на паб: как произошло одно из крупнейших археологических открытий в Англии (фото)

В 1982 году группа студентов-археологов приступила к раскопкам в обычном карьере на юге Англии. Они и не подозревали, что их находка приведёт к открытию одного из важнейших археологических памятников Великобритании.

Тони Тайнан был одним из студентов Лондонского университетского колледжа, которые приступили к раскопкам недалеко от Чичестера, в графстве Западный Сассекс. В то время группа исследовала соседний римский археологический памятник, сообщает BBC.

Однажды летним вечером студенты решили исследовать дно карьера. "Поскольку мы были бедными студентами, которые не могли каждый вечер ходить в паб, мы решили исследовать дно карьера", — рассказал Тайнан.

Студенты обнаружили ручные топоры, другие кремневые орудия и кости животных

Студенты заметили, что вывоз гравия обнажил поверхность земли, возраст которой составляет примерно 500 000 лет. Вскоре они начали находить ручные топоры, другие кремневые орудия и кости животных. Эти находки ознаменовали начало раскопок на археологическом месте Боксгроув.

Позже Тайнан вспоминал, что этот проект, возможно, никогда бы не начался, если бы в тот вечер студенты были заняты чем-то другим. "Нам повезло оказаться в нужном месте в нужное время, и из тех скромных начинаний всё просто расцвело", — сказал он.

Со временем этот участок привлек внимание далеко за пределы первоначальной студенческой группы. Получив финансирование на разведочные работы, археологический проект быстро расширился. К команде присоединилось больше специалистов, и каждое новое исследование приносило новые находки.

В 1993 году исследователи обнаружили останки, известные как "Человек из Боксгроува"

В 1993 году исследователи обнаружили останки, известные как "Человек из Боксгроува", которые считаются самыми древними человеческими окаменелостями, найденными в Великобритании. Считалось, что они принадлежали Homo heidelbergensis — вымершему виду человека. Среди останков были голень и два зуба, причём зубы принадлежали другому индивиду.

Полмиллиона лет назад окружающий ландшафт также выглядел совершенно иначе. По словам Тайнена, соседние Саут-Даунс тогда выглядели гораздо более впечатляюще, а территория вокруг места раскопок была покрыта травянистой саванной. Позже исследователи обнаружили останки животных, когда-то обитавших там, в частности носорогов и слона.

Позже исследователи обнаружили останки животных, в частности носорогов

То, что началось как вечерние прогулки скучающих студентов, превратилось в крупный археологический проект. Находки в Боксгрове помогли исследователям понять, как жили люди в Британии сотни тысяч лет назад, продемонстрировав, как случайная находка может изменить представления о далеком прошлом страны.

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