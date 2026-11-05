Поблизу Чернівців знайшли унікальні артефакти: вони належали сарматському воїну (фото)

Поблизу Чернівців виявили стародавні металеві прикраси, які можуть розповісти про військові та культурні контакти населення Буковини з Римською імперією. Артефакти пролежали в землі близько 1800 років і, за попередніми оцінками, датуються II–III століттями нашої ери.

Артефакти знайшли на території Цецинського лісу під час досліджень у межах міжнародного проєкту RESTORY програми Європейського Союзу "Горизонт Європа", пише Буковинський державний медичний університет.

Місцеві мешканці передали їх доктору історичних наук Антонію Мойсею, який досліджує історико-культурну спадщину чернівецького мікрорайону Роша. Спочатку невеликі металеві предмети не привернули особливої уваги, однак науковець помітив на них залишки кольорової емалі та припустив, що знахідки можуть мати значну історичну цінність.

Серед артефактів особливо виділяються два мініатюрні вироби з кольоровою виїмчастою емаллю: пряжка розміром 21 × 22 мм і декоративна накладка для ременя. Також знайшли три невеликі круглі металеві бляшки. Імовірно, усі п'ять предметів були частинами одного комплекту ремінного оздоблення.

Техніка нанесення кольорової емалі, орнаменти та конструкція виробів вказують на римське походження Фото: Буковинський державний медичний університет

Антоній Мойсей провів попереднє датування та визначив імовірне культурне походження знахідок. Крім того, він створив графічну реконструкцію ремінної гарнітури. Порівняння з іншими археологічними матеріалами показало схожість предметів із виробами провінційно-римських майстрів, зокрема з території римської Дакії.

На римське походження вказують техніка нанесення кольорової емалі, орнаменти та конструкція виробів. Подібні предмети знаходили на територіях колишніх римських провінцій, а найближчі відомі аналоги датуються переважно II–III століттями нашої ери.

Під час дослідження науковець консультувався з археологом Миколою Ільківим, співробітником Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба України" Інституту археології НАН України. До обговорення також долучилися фахівці Сучавського університету імені Штефана Великого в Румунії.

Одна з наукових гіпотез пов'язує ремінну гарнітуру із сарматським воїном-вершником. У II–III століттях сарматські племена мешкали в Північно-Західному Причорномор'ї та на сусідніх із Буковиною територіях. Вони використовували римське військове спорядження, яке могли отримувати завдяки торгівлі, військовим контактам або як трофеї.

Одна з наукових гіпотез пов'язує ремінну гарнітуру із сарматським воїном-вершником

Кіннота відігравала важливу роль у військовій культурі сарматів. Водночас їхні відносини з Римом не обмежувалися війнами: сарматські вершники також служили в римському війську та брали участь у його військових походах. Тому наявність предметів римського виробництва в сарматському середовищі цілком можлива.

Однак поки що це лише припущення. Щоб підтвердити зв'язок знахідок із сарматами, потрібні додаткові дослідження. Після завершення наукової роботи артефакти планують передати до Чернівецького обласного краєзнавчого музею.

Інші новини науки