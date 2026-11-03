Шукали поле битви, а знайшли древній скарб: археологи повідомили про відкриття в Угорщині (фото)

Археологи, які досліджують історичне поле бою в Угорщині, виявили скарб, який набагато давніший за конфлікт, що став предметом їхнього дослідження. Вчені вважають, що бронзові артефакти заховали більш ніж 3 000 років тому.

Скарб знайшли під час польових робіт у Мезокерештесі, де дослідники вивчають місце великої битви, що відбулася між 22 та 26 жовтня 1596 року. Волонтер Золтан Ваго виявив три бронзові предмети: велику чашу та два спіральні браслети, пише Heritage Daily.

Виходячи з форми та орнаменту артефактів, археологи датують ці предмети періодом між XIII і XI століттями до н. е.

Дослідники вилучили весь шар знахідок, не розділяючи окремі предмети. Цей метод дозволив зберегти їхнє первісне розташування та дасть фахівцям змогу дослідити їх у ході контрольованих мікророзкопок у лабораторних умовах.

Такі знахідки є особливо цінними, оскільки знахідки, збережені в їхньому первісному археологічному контексті, є надзвичайно рідкісними. За даними дослідницької групи, це перший подібний комплекс знахідок із регіону Боршод, задокументований за допомогою цього методу.

Дослідники вилучили весь шар знахідок, не розділяючи окремі предмети Фото: Hungarian National Museum

Вчені сподіваються, що на поверхні або всередині бронзової чаші збереглися мікроскопічні сліди органічного матеріалу. Лабораторний аналіз може допомогти встановити, що в ньому колись містилося, і чи використовувався він для пиття або зберігання іншої речовини. Навіть крихітні залишки, невидимі неозброєним оком, можуть надати корисну інформацію про його первісне призначення.

Причина, з якої ці предмети були закопані, залишається нез'ясованою. У Європі бронзової доби люди ховали в землю цінні металеві предмети з різних причин. Дехто, можливо, ховав свої скарби для збереження, а інші — розміщували їх там як ритуальні чи церемоніальні жертви. Розташування предметів з Мезокерештеса та навколишні археологічні свідчення можуть допомогти дослідникам визначити, яке з пояснень є більш імовірним.

Скарб знайшли у ході проєкту, присвяченого значно пізнішій історичній події. Проєкт дослідження поля битви під Мезокерештесом вже близько десяти років вивчає територію площею понад 100 квадратних кілометрів. Дослідники використовують історичні документи та архівні джерела, щоб обирати місця для археологічних розкопок і реконструювати події битви 1596 року.

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