Искали поле битвы, а нашли древний клад: археологи сообщили об открытии в Венгрии (фото)

Археологи, исследующие историческое поле сражения в Венгрии, обнаружили клад, который намного древнее конфликта, ставшего предметом их исследования. Учёные полагают, что бронзовые артефакты были спрятаны более 3 000 лет назад.

Клад обнаружили в ходе полевых работ в Мезокерэштесе, где исследователи изучают место крупного сражения, произошедшего между 22 и 26 октября 1596 года. Волонтер Золтан Ваго обнаружил три бронзовых предмета: большую чашу и два спиральных браслета, пишет Heritage Daily.

Исходя из формы и орнамента артефактов, археологи датируют эти предметы периодом между XIII и XI веками до н. э.

Исследователи извлекли весь слой находок, не разделяя отдельные предметы. Этот метод позволил сохранить их первоначальное расположение и даст специалистам возможность изучить их в ходе контролируемых микрораскопок в лабораторных условиях.

Такие находки представляют особую ценность, поскольку находки, сохранившиеся в их первоначальном археологическом контексте, встречаются крайне редко. По данным исследовательской группы, это первый подобный комплекс находок из региона Боршод, задокументированный с помощью данного метода.

Исследователи извлекли весь слой находок, не разделяя отдельные предметы Фото: Hungarian National Museum

Учёные надеются, что на поверхности или внутри бронзовой чаши сохранились микроскопические следы органического материала. Лабораторный анализ может помочь установить, что в ней когда-то содержалось, и использовалась ли она для питья или хранения какого-либо другого вещества. Даже крошечные остатки, невидимые невооруженным глазом, могут предоставить полезную информацию о её первоначальном назначении.

Причина, по которой эти предметы были закопаны, остается невыясненной. В Европе бронзового века люди закапывали в землю ценные металлические предметы по разным причинам. Некоторые, возможно, прятали свои сокровища для сохранности, а другие — помещали их там в качестве ритуальных или церемониальных жертвоприношений. Расположение предметов из Мезокерештеса и окружающие археологические свидетельства могут помочь исследователям определить, какое из объяснений является более вероятным.

Клад нашли в ходе проекта, посвященного гораздо более позднему историческому событию. В рамках проекта по изучению поля битвы при Мезокерештесе уже около десяти лет ведется исследование территории площадью более 100 квадратных километров. Исследователи используют исторические документы и архивные источники, чтобы выбирать места для археологических раскопок и реконструировать события битвы 1596 года.

Другие новости науки