Археологи знайшли древній скарб монет у Швеції: дві з них походять з України (фото)

Археологи у Швеції виявили колекцію з 45 стародавніх римських срібних монет та золотий перстень під час розкопок на військовій базі на острові Готланд. Дві з монет можуть бути навіть стародавніми підробками, ймовірно виготовленими на території сучасної України.

Про знахідку повідомили Збройні сили Швеції за підсумками археологічних робіт, проведених напередодні розширення військової бази Готландського полку. Скарб виявили наприкінці розкопок фундаменту фермерського будинку, що датується періодом Великого переселення народів, пише Fox News.

Скарб знайшли під час останнього обстеження за допомогою металошукача. Чіткий сигнал вказав на те, що щось було закопано поруч з одним із фундаментних каменів. Ретельно видаливши ґрунт, команда виявила невелику срібну монету. Після очищення на ній з'явився портрет римського імператора Антоніна Пія, який правив з 138 по 161 рік н. е.

Археологи знайшли золотий перстень та 45 срібних монет Фото: Daniel Klintholm

Подальші пошуки навколо того самого каменю дозволили виявити ще більше предметів. До кінця робочого дня археологи нарахували 45 римських монет та золотий перстень. Шведський фахівець з римських монет Леннарт Лінд допоміг ідентифікувати колекцію.

Монети були викарбувані у II столітті й зображують п'ятьох імператорів: Траяна, Адріана, Антоніна Пія, Марка Аврелія та Коммода. На них також викарбувані портрети чотирьох імператриць: Вібії Сабіни, Фаустини I, Фаустини II та Луцилли.

Дослідники вважають, що монети потрапили на Готланд у IV столітті. Можливо, вони перебували в обігу в рамках місцевої торгівлі упродовж кількох поколінь, перш ніж були закопані разом із золотим перснем близько 450 року н. е.

Скарб знайшли під час останнього обстеження за допомогою металошукача Фото: Daniel Klintholm

Дві монети вирізняються з-поміж решти, оскільки експерти вважають, що це були стародавні підробки, а не офіційна римська валюта. Їхнє можливе походження з території сучасної України додає ще одну цікаву деталь до цієї знахідки.

Пер Відерстром, археолог з Музею Готланду, припустив, що монети, ймовірно, були закопані як частина жертвопринесення. Він розповів, що срібні монети не були чимось особливо дивним для такого типу археологічних пам'яток, але золоте кільце стало незвичайним доповненням.

Радіовуглецеве датування також надало нову інформацію про поселення. Результати показали, що люди жили там з IV до VI століть, що збігається з періодом, на який вказують археологічні дані.

Відерстром висунув гіпотезу, що господарство було покинуте приблизно в 540 році н. е. Цей період настав після масштабних природних катастроф, які почалися в 536 році й тривали близько десятиліття, спричинивши серйозні потрясіння в деяких частинах світу. Ці події, можливо, вплинули на рішення покинути поселення.

Монети були викарбувані у II столітті Фото: Daniel Klintholm

Однак ще більшою несподіванкою стала кількість будівель, виявлених на цьому місці. Археологи ідентифікували шість споруд, які, ймовірно, належали двом сусіднім господарствам. Можливо, поселення не було покинуте одночасно. Деякі мешканці могли повернутися пізніше, щоб забрати свої речі, перш ніж переїхати в інше місце.

Ця знахідка дає змогу зазирнути в минуле Готланду, показуючи, як римська валюта поширювалася далеко за межі імперії та залишалася в обігу ще довго після того, як її було викарбувано. Можливе українське походження двох підроблених монет також вказує на зв'язки між віддаленими регіонами Стародавньої Європи.

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