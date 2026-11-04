Археологи обнаружили древний клад монет в Швеции: две из них происходят из Украины (фото)

Археологи в Швеции обнаружили коллекцию из 45 древнеримских серебряных монет и золотое кольцо во время раскопок на военной базе на острове Готланд. Две из монет могут оказаться даже древними подделками, вероятно изготовленными на территории современной Украины.

О находке сообщили Вооруженные силы Швеции по итогам археологических работ, проведенных накануне расширения военной базы Готландского полка. Клад обнаружили в конце раскопок фундамента фермерского дома, датируемого периодом Великого переселения народов, пишет Fox News.

Сокровище нашли во время последнего обследования с помощью металлоискателя. Четкий сигнал указал на то, что что-то было закопано рядом с одним из фундаментных камней. Тщательно удалив грунт, команда обнаружила небольшую серебряную монету. После очистки на ней появился портрет римского императора Антонина Пия, правившего с 138 по 161 год н. э.

Археологи обнаружили золотое кольцо и 45 серебряных монет Фото: Daniel Klintholm

Дальнейшие поиски вокруг того же камня позволили обнаружить ещё больше предметов. К концу рабочего дня археологи насчитали 45 римских монет и золотое кольцо. Шведский специалист по римским монетам Леннарт Линд помог идентифицировать коллекцию.

Монеты были отчеканены во II веке и изображают пятерых императоров: Траяна, Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия и Коммода. На них также высечены портреты четырёх императриц: Вибии Сабины, Фаустины I, Фаустины II и Луциллы.

Исследователи полагают, что монеты попали на Готланд в IV веке. Возможно, они находились в обращении в рамках местной торговли на протяжении нескольких поколений, прежде чем были закопаны вместе с золотым кольцом около 450 года н. э.

Сокровище нашли во время последнего обследования с помощью металлоискателя Фото: Daniel Klintholm

Две монеты выделяются среди остальных, поскольку эксперты считают, что это были древние подделки, а не официальная римская валюта. Их возможное происхождение с территории современной Украины добавляет ещё одну интересную деталь к этой находке.

Пер Видерстрём, археолог из Музея Готланда, высказал предположение, что монеты, вероятно, были закопаны в рамках жертвоприношения. Он рассказал, что серебряные монеты не были чем-то особенно удивительным для такого типа археологических памятников, но золотое кольцо стало необычным дополнением.

Радиоуглеродное датирование также позволило получить новую информацию о поселении. Результаты показали, что люди жили там с IV по VI века, что совпадает с периодом, на который указывают археологические данные.

Видерстрём выдвинул гипотезу, что поселение было заброшено примерно в 540 году н. э. Этот период наступил после масштабных природных катастроф, которые начались в 536 году и продолжались около десятилетия, вызвав серьёзные потрясения в некоторых частях мира. Эти события, возможно, повлияли на решение покинуть поселение.

Монеты были отчеканены во II веке Фото: Daniel Klintholm

Однако ещё большей неожиданностью стало количество зданий, обнаруженных на этом месте. Археологи идентифицировали шесть сооружений, которые, вероятно, принадлежали двум соседним хозяйствам. Возможно, поселение не было заброшено одновременно. Некоторые жители могли вернуться позже, чтобы забрать свои вещи, прежде чем переехать в другое место.

Эта находка позволяет заглянуть в прошлое Готланда, демонстрируя, как римская валюта распространялась далеко за пределы империи и оставалась в обращении ещё долго после того, как была отчеканена. Возможное украинское происхождение двух поддельных монет также указывает на связи между отдаленными регионами Древней Европы.

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