Этот артефакт не такой, как все остальные: чем особенно кольцо из Чармикли (фото)

Крошечное кольцо раскрыло необычайно детализированную сцену из древнегреческого театра, отчеканенную более 2 100 лет назад. На артефакте изображены сатиры, сидящий поэт и статуя, олицетворяющая Диониса.

Учёные исследовали сердолик, вставленный в железное кольцо из коллекции Гае Чармикли, хранящейся в Этнографическом музее Анкары. На основании художественных особенностей и сравнения с подобными предметами они датировали его первой половиной I века до н. э., пишет Arkeonews.

На красном камне изображены пять главных персонажей, статуя, олицетворяющая Диониса, и небольшая женская фигура. Мастер использовал технику инталии, высек фигуры непосредственно на камне.

Исследователи обнаружили следы сверл с закруглёнными кончиками и вращающихся инструментов различной толщины, которые помогли создать такие детали, как складки одежды и черты лица. Для формирования носов фигур также использовались небольшие проколы.

Исследователи полагают, что резьба изображает сатирическую пьесу Фото: Cedrus

В центре композиции сидит мужчина в длинной одежде, изучающий двухлистную табличку. Возможно, он изображает поэта или драматурга, изучающего текст. Напротив него стоит другая фигура, которая одной ногой опирается на камень — вероятно, это руководитель хора сатиров. Остальные персонажи имеют рога, хвосты и изогнутые посохи, опирающиеся на их плечи, что позволяет идентифицировать их как сатиров, связанных с Дионисом — греческим богом вина и театра.

Особенно интересная деталь видна за бородатой статуей Диониса с левой стороны камня. Исследователи заметили небольшую женскую фигуру с длинными волосами, спадающими ей на спину. Учёные предполагают, что она может олицетворять Талию, одну из девяти муз греческой мифологии. Талия ассоциировалась с комедией и лёгкой поэзией, что делает её возможное присутствие на театральной сцене вполне уместным.

Исследователи полагают, что резьба изображает сатирскую пьесу — форму древнегреческого театра, сочетавшую трагические сюжеты с юмористическими элементами. Такие представления сопровождались хором сатиров и стали важной частью афинских праздников с V века до н. э. Сохранилась лишь одна полная сатирическая пьеса: "Циклоп" Еврипида.

Учёные сравнили этот артефакт с подобными театральными резьбёными изделиями, хранящимися в Британском музее и Рейксмузее древностей в Нидерландах. На этих образцах обычно изображены актеры во время репетиции, причем их театральные маски подняты к голове, а не надеты. В центре обычно изображен поэт, изучающий текст.

Ученые сравнили артефакт из Чармикли с подобными театральными резьбеными изделиями Фото: British Museum

Артефакт из Чармикли отличается от этой традиции тем, что его персонажи изображены непосредственно в образе сатиров, без театральных масок. Исследователи предполагают, что сцена может изображать саму пьесу или её сюжет, а не репетицию. По мнению авторов, такое непосредственное изображение представляет собой иконографический подход, ранее не зафиксированный среди подобных театральных рельефов.

Музейные записи свидетельствуют о том, что предмет, вероятно, происходит из окрестностей Сард, однако точное место находки и археологический контекст неизвестны. Исследователи полагают, что он мог принадлежать профессиональному актёру или человеку, проявлявшему большой интерес к сценическому искусству.

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