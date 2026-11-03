Цей артефакт не такий, як всі інші: чим особливий перстень з Чарміклі (фото)

Крихітний перстень відкрив незвично детальну сцену з давньогрецького театру, викарбувану понад 2 100 років тому. На артефакті зображені сатири, поет, що сидить, та статуя, яка уособлює Діоніса.

Вчені дослідили сердолік, вставлений у залізне кільце з колекції Гає Чарміклі, що зберігається в Етнографічному музеї Анкари. На основі художніх особливостей та порівняння з подібними предметами вони датували його першою половиною I століття до н. е., пише Arkeonews.

На червонуму камені зображено п'ять головних персонажів, статую, що уособлює Діоніса, та невелику жіночу фігуру. Майстер використовував техніку інталії, викарбувавши фігури безпосередньо на камені.

Дослідники виявили сліди свердел із заокругленими кінчиками та обертових інструментів різної товщини, які допомогли створити такі деталі, як складки одягу та риси обличчя. Для формування носів фігур також використовувалися невеликі проколки.

Дослідники вважають, що різьблення зображує сатирську п'єсу Фото: Cedrus

У центрі композиції сидить чоловік у довгому одязі, який вивчає дволистову табличку. Можливо, він зображує поета або драматурга, що вивчає текст. Навпроти нього стоїть інша фігура, яка однією ногою спирається на камінь — ймовірно, це керівник хору сатирів. Решта персонажів мають роги, хвости та вигнуті посохи, що спираються на їхні плечі, що дозволяє ідентифікувати їх як сатирів, пов'язаних із Діонісом — грецьким богом вина та театру.

Особливо цікава деталь видніється за бородатою статуєю Діоніса з лівого боку каменю. Дослідники помітили невелику жіночу фігуру з довгим волоссям, що спадає їй на спину. Вчені припускають, що вона може уособлювати Талію, одну з дев'яти муз грецької міфології. Талія асоціювалася з комедією та легкою поезією, що робить її можливу присутність у театральній сцені цілком доречною.

Дослідники вважають, що різьблення зображує сатирську п'єсу — форму давньогрецького театру, яка поєднувала трагічні сюжети з гумористичними елементами. Такі вистави супроводжувалися хором сатирів і стали важливою частиною афінських свят з V століття до н. е. Збереглася лише одна повна сатирська п'єса: "Циклоп" Евріпіда.

Вчені порівняли цей артефакт із подібними театральними різьбленнями, що зберігаються у Британському музеї та Рейксмузеї старожитностей у Нідерландах. На цих зразках зазвичай зображено акторів під час репетиції, причому їхні театральні маски підняті до голови, а не надіті. У центрі зазвичай зображено поета, який вивчає текст.

Вчені порівняли артефакт з Чарміклі із подібними театральними різьбленнями Фото: British Museum

Артефакт із Чарміклі відрізняється від цієї традиції тим, що його персонажі зображені безпосередньо як сатири, без театральних масок. Дослідники припускають, що сцена може зображати саму п'єсу або її сюжет, а не репетицію. На думку авторів, таке безпосереднє зображення пропонує іконографічний підхід, раніше не зафіксований серед подібних театральних рельєфів.

Музейні записи свідчать, що предмет, ймовірно, походить з околиць Сард, але точне місце знахідки та археологічний контекст невідомі. Дослідники вважають, що він міг належати професійному акторові або людині, яка виявляла великий інтерес до сценічного мистецтва.

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