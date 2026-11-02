Гігантський римський напис знайшли в Іспанії: він займав майже 5 метрів (фото)

Археологи виявили надзвичайно великий римський напис часів імператора Августа у стародавньому термальному комплексі на південному сході Іспанії. Дослідники припускають, що оригінальний напис простягався щонайменше на 4,8 метра.

Камінь з написом знайшли під час розкопок у римських термах Фортуни. Фрагмент, довжина якого становить приблизно 90 сантиметрів, було повторно використано як частину пізнішої стіни, пише Arkreonews.

Розкопки очолював історик Гонсало Матілла з Університету Мурсії. Дослідники виявили на камені два різних розміри літер: більші символи мають висоту близько 23 сантиметрів, а менші — приблизно 13 сантиметрів. За словами Матілли, написи з літерами таких розмірів є надзвичайно рідкісними на Іберійському півострові.

Розмір літер свідчить про те, що оригінальний текст призначався для публічного огляду як частина великої архітектурної споруди. Попередній аналіз вказує на те, що вона може датуватися часами правління Августа, який керував Римом з 27 року до н. е. по 14 рік н. е. Однак дослідники ще не встановили її точний вік, повний текст чи первісне місце розташування.

Камінь з написом знайшли під час розкопок у римських термах Фортуни. Фото: Ayuntamiento de Fortuna

Також залишається незрозумілим, кому або чому присвячений цей напис. Можливо, він містив присвяту, вшановував благодійника або служив іншим суспільним цілям. Подальше дослідження збережених літер може допомогти встановити його значення та зв'язок із термальним комплексом.

Римські терми Фортуни були збудовані навколо природних термальних джерел, розташованих за кілька кілометрів на північ від сучасного міста Фортуна. Води, багаті на мінерали, приваблювали відвідувачів задовго до того, як ця археологічна пам'ятка стала предметом систематичних досліджень.

Розкопки розпочалися в 1990 році, спочатку зосередившись на спорудах, які, як вважалося, слугували місцем проживання для відвідувачів. У 1999 році археологи виявили стародавнє термальне джерело, що допомогло їм зрозуміти, як джерело води було пов'язане з навколишніми будівлями.

Пізніші дослідження виявили складну архітектурну композицію, що включала басейни, водні канали та споруди, висічені у скелі. Однією з найважливіших її особливостей був монументальний німфей — архітектурна споруда, пов'язана з водою та її релігійним значенням у римській культурі.

Це свідчить про те, що комплекс "Фортуна" слугував не лише для купання, а й як релігійне місце. Хоча основні етапи будівництва припадають на ранній імперський період, пізніші перебудови свідчать про те, що об'єкт продовжував розвиватися з плином часу.

Остання кампанія розкопок також дозволила краще зрозуміти планування комплексу Фото: Ayuntamiento de Fortuna

Остання кампанія розкопок також дозволила краще зрозуміти планування комплексу. Археологи повністю розчистили купальний басейн, оголивши його повний контур. Роботи навколо головної будівлі також полегшили визначення її первісних меж, надавши нову інформацію про те, як були розташовані різні частини термального комплексу.

Фрагмент з написом передають до Археологічного музею Мурсії для детального дослідження та консервації. Хоча значна частина оригінального тексту втрачена, збережена частина є цінним свідченням монументальної архітектури, яка колись оточувала термальні джерела.

Подальші дослідження можуть допомогти з'ясувати роль терм за часів Римської імперії та встановити, чи був напис пов'язаний з їхнім будівництвом, освяченням чи громадським використанням.

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