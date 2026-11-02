В Испании обнаружили гигантскую римскую надпись: ее длина составляла почти 5 метров (фото)

Археологи обнаружили чрезвычайно большую римскую надпись времён императора Августа в древнем термальном комплексе на юго-востоке Испании. Исследователи предполагают, что первоначальная надпись простиралась как минимум на 4,8 метра.

Камень с надписью обнаружили во время раскопок в римских термах Фортуны. Фрагмент, длина которого составляет примерно 90 сантиметров, был повторно использован в качестве части более поздней стены, пишет Arkreonews.

Раскопки возглавлял историк Гонсало Матилла из Университета Мурсии. Исследователи обнаружили на камне буквы двух разных размеров: более крупные символы имеют высоту около 23 сантиметров, а более мелкие — примерно 13 сантиметров. По словам Матиллы, надписи с буквами таких размеров являются чрезвычайно редкими на Иберийском полуострове.

Размер букв свидетельствует о том, что исходный текст предназначался для публичного обозрения как часть крупного архитектурного сооружения. Предварительный анализ указывает на то, что она может датироваться временем правления Августа, который правил Римом с 27 года до н. э. по 14 год н. э. Однако исследователи ещё не установили её точный возраст, полный текст или первоначальное местоположение.

Камень с надписью был найден во время раскопок в римских термах Фортуны. Фото: Ayuntamiento de Fortuna

Также остается неясным, кому или чему посвящена эта надпись. Возможно, она содержала посвящение, чествовала благотворителя или служила другим общественным целям. Дальнейшее изучение сохранившихся букв может помочь установить её значение и связь с термальным комплексом.

Римские термы Фортуны были построены вокруг природных термальных источников, расположенных в нескольких километрах к северу от современного города Фортуна. Воды, богатые минералами, привлекали посетителей задолго до того, как этот археологический памятник стал предметом систематических исследований.

Раскопки начались в 1990 году, и сначала внимание было сосредоточено на сооружениях, которые, как считалось, служили местом проживания для посетителей. В 1999 году археологи обнаружили древний термальный источник, что помогло им понять, как источник воды был связан с окружающими зданиями.

Более поздние исследования выявили сложную архитектурную композицию, включавшую бассейны, водные каналы и сооружения, высеченные в скале. Одной из важнейших её особенностей был монументальный нимфей — архитектурное сооружение, связанное с водой и её религиозным значением в римской культуре.

Это свидетельствует о том, что комплекс "Фортуна" использовался не только для купания, но и в качестве религиозного места. Хотя основные этапы строительства приходятся на ранний имперский период, более поздние перестройки свидетельствуют о том, что объект продолжал развиваться с течением времени.

Последняя раскопочная кампания также позволила лучше понять планировку комплекса Фото: Ayuntamiento de Fortuna

Последняя раскопочная кампания также позволила лучше понять планировку комплекса. Археологи полностью расчистили купальный бассейн, обнажив его полный контур. Работы вокруг главного здания также облегчили определение его первоначальных границ, предоставив новую информацию о том, как были расположены различные части термального комплекса.

Фрагмент с надписью передают в Археологический музей Мурсии для тщательного изучения и консервации. Хотя значительная часть оригинального текста утрачена, сохранившаяся часть представляет собой ценное свидетельство монументальной архитектуры, которая когда-то окружала термальные источники.

Дальнейшие исследования могут помочь выяснить роль терм во времена Римской империи и установить, была ли надпись связана с их строительством, освящением или общественным использованием.

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