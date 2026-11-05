Недалеко от Черновцов обнаружили уникальные артефакты: они принадлежали сарматскому воину (фото)

Недалеко от Черновцов обнаружили древние металлические украшения, которые могут рассказать о военных и культурных контактах населения Буковины с Римской империей. Артефакты пролежали в земле около 1800 лет и, по предварительным оценкам, датируются II–III веками нашей эры.

Артефакты были обнаружены на территории Цецинского леса в ходе исследований, проводимых в рамках международного проекта RESTORY программы Европейского Союза "Горизонт Европа", сообщает Буковинский государственный медицинский университет.

Местные жители передали их доктору исторических наук Антонию Моисею, который изучает историко-культурное наследие черновицкого микрорайона Роша. Сначала небольшие металлические предметы не привлекли особого внимания, однако ученый заметил на них остатки цветной эмали и предположил, что находки могут иметь значительную историческую ценность.

Среди артефактов особенно выделяются два миниатюрных изделия с цветной вырезанной эмалью: пряжка размером 21 × 22 мм и декоративная накладка для ремня. Также были найдены три небольшие круглые металлические бляшки. Предположительно, все пять предметов были частями одного комплекта ременной отделки.

Техника нанесения цветной эмали, орнаменты и конструкция изделий указывают на римское происхождение Фото: Буковинский государственный медицинский университет

Антоний Моисей провел предварительную датировку и определил вероятное культурное происхождение находок. Кроме того, он создал графическую реконструкцию ременной гарнитуры. Сравнение с другими археологическими материалами показало сходство предметов с изделиями провинциально-римских мастеров, в частности с территории римской Дакии.

На римское происхождение указывают техника нанесения цветной эмали, орнаменты и конструкция изделий. Подобные предметы находили на территории бывших римских провинций, а ближайшие известные аналоги датируются преимущественно II–III веками нашей эры.

В ходе исследования ученый консультировался с археологом Николаем Илькивым, сотрудником Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины. К обсуждению также присоединились специалисты Сучавского университета имени Штефана Великого в Румынии.

Одна из научных гипотез связывает ремневую гарнитуру с сарматским воином-всадником. Во II–III веках сарматские племена проживали в Северо-Западном Причерноморье и на территориях, граничащих с Буковиной. Они использовали римское военное снаряжение, которое могли получать благодаря торговле, военным контактам или в качестве трофеев.

Одна из научных гипотез связывает ремневую гарнитуру с сарматским воином-всадником

Конница играла важную роль в военной культуре сарматов. В то же время их отношения с Римом не ограничивались войнами: сарматские всадники также служили в римской армии и участвовали в её военных походах. Поэтому наличие предметов римского производства в сарматской среде вполне возможно.

Однако пока это лишь предположение. Чтобы подтвердить связь находок с сарматами, необходимы дополнительные исследования. По завершении научной работы артефакты планируется передать в Черновицкий областной краеведческий музей.

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