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Недалеко от Черновцов обнаружили уникальные артефакты: они принадлежали сарматскому воину (фото)

Артефакты датируются II–III веками нашей эры
Недалеко от Черновцов обнаружили древние артефакты, связанные с сарматским воином | Фото: Буковинский государственный медицинский университет

Недалеко от Черновцов обнаружили древние металлические украшения, которые могут рассказать о военных и культурных контактах населения Буковины с Римской империей. Артефакты пролежали в земле около 1800 лет и, по предварительным оценкам, датируются II–III веками нашей эры.

Артефакты были обнаружены на территории Цецинского леса в ходе исследований, проводимых в рамках международного проекта RESTORY программы Европейского Союза "Горизонт Европа", сообщает Буковинский государственный медицинский университет.

Местные жители передали их доктору исторических наук Антонию Моисею, который изучает историко-культурное наследие черновицкого микрорайона Роша. Сначала небольшие металлические предметы не привлекли особого внимания, однако ученый заметил на них остатки цветной эмали и предположил, что находки могут иметь значительную историческую ценность.

Среди артефактов особенно выделяются два миниатюрных изделия с цветной вырезанной эмалью: пряжка размером 21 × 22 мм и декоративная накладка для ремня. Также были найдены три небольшие круглые металлические бляшки. Предположительно, все пять предметов были частями одного комплекта ременной отделки.

Артефакты имеют римское происхождение
Техника нанесения цветной эмали, орнаменты и конструкция изделий указывают на римское происхождение
Фото: Буковинский государственный медицинский университет

Антоний Моисей провел предварительную датировку и определил вероятное культурное происхождение находок. Кроме того, он создал графическую реконструкцию ременной гарнитуры. Сравнение с другими археологическими материалами показало сходство предметов с изделиями провинциально-римских мастеров, в частности с территории римской Дакии.

На римское происхождение указывают техника нанесения цветной эмали, орнаменты и конструкция изделий. Подобные предметы находили на территории бывших римских провинций, а ближайшие известные аналоги датируются преимущественно II–III веками нашей эры.

В ходе исследования ученый консультировался с археологом Николаем Илькивым, сотрудником Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины. К обсуждению также присоединились специалисты Сучавского университета имени Штефана Великого в Румынии.

Одна из научных гипотез связывает ремневую гарнитуру с сарматским воином-всадником. Во II–III веках сарматские племена проживали в Северо-Западном Причерноморье и на территориях, граничащих с Буковиной. Они использовали римское военное снаряжение, которое могли получать благодаря торговле, военным контактам или в качестве трофеев.

Этот артефакт связывают с сарматским воином
Одна из научных гипотез связывает ремневую гарнитуру с сарматским воином-всадником

Конница играла важную роль в военной культуре сарматов. В то же время их отношения с Римом не ограничивались войнами: сарматские всадники также служили в римской армии и участвовали в её военных походах. Поэтому наличие предметов римского производства в сарматской среде вполне возможно.

Однако пока это лишь предположение. Чтобы подтвердить связь находок с сарматами, необходимы дополнительные исследования. По завершении научной работы артефакты планируется передать в Черновицкий областной краеведческий музей.

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