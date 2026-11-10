Настоящий боевик: белоголовый орлан защитил возлюбленную и гнездо от непрошеного гостя (видео)

Исследователи наблюдали за гнездом белоголового орлана по имени Шэдоу, когда ему пришлось отгонять от гнезда другого самца.

В Южной Калифорнии ученые круглосуточно наблюдают за трансляцией гнезда белоголового орлана по имени Шэдоу. Впервые за дне недели наблюдений им удалось запечатлеть весьма любопытную сцену: на видео были запечатлены звуки, издаваемые знаменитым в Сети белоголовым орланом (Haliaeetus leucocephalus) по кличке Шэдоу. Любопытно, что рядом также была замечена и его возможная спутница, самка по имени Кейди, которая опустилась в гнездо, пишет Popular Science.

Далее началось все самое интересное. В какой-то момент ученые заметили, что Кейди насторожилась: сверху за гнездом наблюдал другой орлан. Шэдоу мгновенно отреагировал громкими криками и пронесся мимо гнезда — чужак ненадолго последовал за ним, но вскоре он развернулся и вновь направился к гнезду. Кейди подала несколько сигналов Шэдоу и поспешно вылетела из гнезда — в этот момент незваный гость попытался сесть на ветки прямо над ней. Шэдоу вернулся, встав между Кейди и нарушителем, после чего все три птицы улетели. В конце концов, Шэдоу устроился на соседнем дереве и, продолжая "нести вахту", издал громкий предупреждающий крик.

По словам сотрудников некоммерческой организации Friends of Big Bear Valley (FOBBV), вчерашняя короткая стычка наглядно показала, как Шэдоу и Кейди сообща защищают свое гнездо, а также друг друга. Отметим, что пока непонятно, станут ли Шэдоу и Кейди парой в этом сезоне, однако ученые надеются, что это все же произойдет. Сезон гнездования белоголовых орланов официально начинается в сентябре и длится более полугода — вплоть до того момента, когда птенцы начинают летать. Яйца обычно откладываются в январе.

Исследователи также отмечают, что они давно наблюдают за самцом Шэдоу. Уже известно, что самец является опытным мастером-строителем, знающим, когда пора наводить порядок в гнезде, перекладывать ветки или укреплять края, создавая нечто похожее на "защитный барьер".

Отметим, что самка Кейди ранее была известна как KD1. Самуц окольцевали, когда заметили в долине Биг-Бэр после смерти Джеки, прежней партнерши орлана по имени Шэдоу. Она родилась в 2022 году примерно в 113 километрах от озера Биг-Бэр.

Кейди была окольцована в рамках программы Управления водных ресурсов округа Ориндж о отслеживанию орланов, родившихся в этом регионе. Кольца помогают биологам наблюдать за птицами и следить за их жизнью с течением времени. Сейчас на голове у Кейди есть черное пятно, но, возможно, оно останется там не навсегда: либо у нее еще не полностью выросли белые перья, либо это просто древесная смола или грязь. На лапах у нее также есть два небольших кольца: одно — металлическое, а другое — лавандового цвета с маркировкой "KD1".

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