10-летняя история любви: исчезающие птицы годами воссоединяются на отдаленном острове (видео)

Пара альбатросов, Джордж и Джеральдина, воссоединились десятый год подряд — пара вновь встретилась на атолле Мидуэй.

Национальный заповедник дикой природы "Атолл Мидуэй" (Гавайи) вновь принял необычную пару: двух белоспинных альбатросов (Phoebastria albatrus) по имени Джордж и Джеральдина. Любопытно, что птицы встречаются здесь для гнездования последние 10 лет. В этом году Джордж появился раньше — 18 октября, а к 22 октября пара воссоединилась, пишет Popular Science.

По словам исследователей, каждую осень эта группа отдаленных островов становится временным домом для крупнейших в мире колонии альбатросов. Альбатросы — семейство крупных перелетных морских птиц. К слову, к ним также относится странствующий альбатрос (Diomedea exulans), обладающий самым большим размахом крыльев среди всех современных видов птиц. А среди темноспинных альбатросов (Phoebastria immutabilis) известна птица по имени Уиздом — старейшая из окольцованных диких птиц, чей возраст превышает 70 лет.

Белоспинные альбатросы отличаются почти полностью белым оперением и крупным розовым клювом. Известно, что эти птицы могут доживать до 50 лет и, как показывают примеры Джорджа и Джеральдины, являются моногамными.

Наблюдения показывают, что эти птицы гнездятся на отдаленных островах и атоллах. Вид также занесен в список находящихся под угрозой исчезновения как на федеральном уровне США, так и в штате Гавайи. На рубеже 19 и 20 веков из-за охоты ради перьев птицы, увы, оказались на грани вымирания.

По данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, подавляющая часть популяция белоспинных альбатросов размножается на отдаленных островах в западной части Тихого океана, в том числе, и на японском острове Торисима и на островах Сенкаку недалеко от Тайваня.

С 2000 года биологи заповедника на атолле Мидуэй используют муляжи белоспинных альбатросов и записи их криков, чтобы привлечь на острова больше особей этого вида. Однако Джордж и Джеральдина — единственная размножающаяся пара короткохвостых альбатросов на атолле Мидуэй. Впрочем, в прошлом году ученые все же заметили и других представителей этого вида.

В возрасте птенцов птицы были окольцованы на острове Торисима, а впервые вместе их заметили на территории Национального заповедника дикой природы атолла Мидуэй в 2016 году. В брачный сезон 2018–2019 годов у этой милой пары появился на свет первый птенец.

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