10-річна історія кохання: птахи, що зникають, роками возз'єднуються на віддаленому острові (відео)

Пара альбатросів, Джордж і Джеральдіна, возз'єдналися десятий рік поспіль — пара знову зустрілася на атолі Мідвей.

Національний заповідник дикої природи "Атол Мідвей" (Гавайї) знову прийняв незвичайну пару: двох білоспинних альбатросів (Phoebastria albatrus) на ім'я Джордж і Джеральдіна. Цікаво, що птахи зустрічаються тут для гніздування останніх 10 років. Цього року Джордж з'явився раніше – 18 жовтня, а до 22 жовтня пара возз'єдналася, пише Popular Science.

За словами дослідників, щоосені ця група віддалених островів стає тимчасовим будинком для найбільших у світі колонії альбатросів. Альбатроси — сімейство великих перелітних морських птахів. До речі, до них також належить мандрівний альбатрос (Diomedea exulans), що має найбільший розмах крил серед усіх сучасних видів птахів. А серед темноспинних альбатросів (Phoebastria immutabilis) відомий птах на ім'я Уїздом — найстаріший з окільцьованих диких птахів, вік якого перевищує 70 років.

Білоспинні альбатроси відрізняються майже повністю білим оперенням і великим рожевим дзьобом. Відомо, що ці птахи можуть доживати до 50 років і, як показують приклади Джорджа та Джеральдини, є моногамними.

Спостереження показують, що ці птахи гніздяться на віддалених островах та атолах. Вигляд також занесений до списку під загрозою зникнення як на федеральному рівні США, так і в штаті Гаваї. На рубежі 19 і 20 століть через полювання заради пір'я птиці, на жаль, опинилися на межі вимирання.

За даними Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, переважна частина населення білоспинних альбатросів розмножується на віддалених островах у західній частині Тихого океану, в тому числі, і на японському острові Торісіма і на островах Сенкаку недалеко від Тайваню.

З 2000 року біологи заповідника на атоле Мідуей використовують муляжі білоспинних альбатросів та записи їхніх криків, щоб залучити на острови більше особин цього виду. Однак Джордж і Джеральдіна — єдина пара короткохвістих альбатросів, що розмножується, на атоле Мідвей. Втім, минулого року вчені все ж таки помітили й інших представників цього виду.

У віці пташенят птиці були окільцьовані на острові Торісіма, а вперше разом їх помітили на території Національного заповідника дикої природи атолу Мідвей у 2016 році. У шлюбний сезон 2018-2019 років у цієї милої пари з'явилося на світ перше пташеня.

Інші новини