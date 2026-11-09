У найбільшому у світі піщаному морі ще не ступала нога людини: ось чому (фото)

Вчені-дослідники вивчили найбільшу у світі суцільну піщану пустелю і не виявили тут жодного сліду перебування стародавніх людей.

Руб-ель-Халі, або "Порожня чверть", — це 1000 кілометрів нескінченних пісків на Аравійському півострові. Однак це місце не завжди було таким. У більш вологі періоди далекого минулого це величезне піщане море часом ставало значно гостиннішим місцем, пише Science Alert.

У більш вологі періоди в "Порожній чверті", як відомо, виникали тимчасові "зелені коридори". Вважається, що завдяки їм стародавні люди змогли покинути Африку й розселитися далі — це стало можливим завдяки наявності важливих водних ресурсів: стародавніх озер, які давно зникли. Однак із цими давніми озерами пов’язана одна загадка.

У новому дослідженні вчені подолали близько 1500 кілометрів цією територією, шукаючи сліди стародавніх озерних відкладень та ознаки присутності людей. Загалом вчені виявили свідчення існування стародавніх озер у 55 із 125 досліджених точок. Попередні дослідження показали, що вік цих відкладень становить близько 122 000 — 67 000 років. На жаль, слідів перебування стародавніх людей вченим так і не вдалося виявити.

Свідчення існування стародавніх озерних відкладень у пустелі Фото: vaccine-1

За словами геоархеолога Рудольфа Деллмура з Віденського університету, вони разом із колегами обстежували одне стародавнє озеро за іншим, але так і не виявили нічого, що було б створено людиною. Справа в тому, що десятиліттями вчені вважали, що наявність у Руб-ель-Халі тимчасових озер і прилеглих до них трав’янистих рівнин мала б приваблювати людей, які мігрували з Африки через Аравію до Азії. Простими словами, вода, безперечно, відігравала важливу роль, проте тепер вчені вважають, що для стоянок стародавнім людям, ймовірно, було потрібно щось більше, ніж просто вода.

Загалом вчені дослідили 125 точок, але лише в 10 з них було виявлено геологічні відкладення каменю, придатного для виготовлення знарядь праці. Більше того, усі ці місця розташовувалися на самих околицях пустелі. Хоча багато стародавніх прісноводних озер могли підтримувати життя, геологічні умови поверхні в центральній частині пустелі виявилися непридатними для виготовлення кам’яних знарядь, що було необхідною умовою для постійного проживання людей.

За словами фахівця з доісторичної епохи з Університету Алгарве Емануеле Канчелєрі, той факт, що людям для життя потрібно щось більше, ніж просто доступ до води, — зовсім не новина. Але цінність цього відкриття полягає в тому, що в ході нового дослідження вчені піддали цю ідею масштабному й ретельному науковому аналізу.

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