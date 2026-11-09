В крупнейшем в мире песчаном море не ступала нога человека: вот почему (фото)

Ученые исследователи крупнейшую в мире непрерывную песчаную пустыню и не обнаружили здесь ни единого следа пребывания древних людей.

Руб-эль-Хали, или "Пустая четверть", — это 1000 километров бесконечных песков на Аравийском полуострове. Однако это место не всегда было таким. В более влажные периоды далекого прошлого это огромное песчаное море временами становилось значительно более гостеприимным местом, пишет Science Alert.

В более влажные периоды в "Пустой четверти", как известно, возникали временные "зеленые коридоры". Считается, что благодаря им древние люди могли покинуть Африку и расселиться дальше — это стало возможным благодаря поддержке важных водных ресурсов: древних озер, которые давно исчезли. Однако с этими давними озерами связана одна загадка.

В новом исследовании ученые преодолели около 1500 километров по этой территории, разыскивая следы древних озерных отложений и признаки присутствия людей. В общей сложности ученые обнаружили свидетельства существования древних озер в 55 из 125 изученных точек. Предыдущие исследования показали, что возраст этих отложений составляет около 122 000 — 67 000 лет. Увы, следов пребывания древних людей ученым так и не удалось обнаружить.

Свидетельства существования древних озерных отложений в пустыне Фото: Nature

По словам геоархеолога Рудольфа Деллмура из Венского университета, они с коллегами стояли на берегу одного древнего озера за другим, но так и не обнаружили ничего, что было бы создано человеком. Дело в том, что десятилетиями ученые полагали, что наличие в Руб-эль-Хали временных озер и прилегающих к ним травянистых равнин должно было привлекать людей, мигрировавших из Африки через Аравию в Азию. Простыми словами, вода, безусловно, играла важную роль, однако теперь ученые считают, что для стоянок древним людям, вероятно, требовалось нечто большее, чем просто вода.

В общей сложности ученые исследовали 125 точек, но лишь в 10 были обнаружены геологические отложения камня, пригодного для изготовления орудий труда. Более того, все эти места располагались на самых окраинах пустыни. Хотя многие древние пресноводные озера могли поддерживать жизнь, геологические условия поверхности в центральной части пустыни оказались непригодными для изготовления каменных орудий, что было необходимым условием для постоянного проживания людей.

По словам специалиста по доисторической эпохе из Университета Алгарве Эмануэле Канчельери, тот факт, что людям для жизни необходимо нечто большее, чем просто доступ к воде — вовсе не новость. Но ценность этого открытия заключается в том, что в ходе нового исследования ученые подвергли эту идею масштабному и тщательному научному анализу.

Другие новости науки