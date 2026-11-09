Даже принцессы служили богам: археологи обнаружили необычные сооружения в Японии (фото)

В Японии археологи обнаружили остатки двух крупных дворцовых зданий, в которых около 1300 лет назад проживали императорские принцессы. Расположение сооружений напоминает планировку императорских дворцов в древней столице страны, что поможет точнее воссоздать облик резиденции и понять её роль.

Согласно заявлению правительства префектуры Миэ от 5 ноября 2026 года, исследовательская группа обнаружила остатки второго крупного здания к северу от ранее обнаруженного сооружения. Её центральное расположение в пределах поселения позволяет предположить, что она, вероятно, служила главным залом дворца, пишет Arkeonews.

Эти находки стали результатом раскопок, проведённых в период с июня по сентябрь 2026 года, в ходе которых археологи обнаружили большие квадратные ямы для столбов диаметром примерно 1,7–2 метра. Эти элементы, расположенные на расстоянии около 3,2 метра друг от друга, свидетельствуют о том, что здание стояло на массивных деревянных столбах. В ходе дальнейших работ было обнаружено ещё одно сооружение с ямами для столбов аналогичного размера, расположенными с интервалом примерно в три метра.

Хотя исследователи пока не установили точные размеры ни одного из зданий, их расположение по оси север–юг привлекло особое внимание. Такое расположение напоминает архитектурные особенности, встречающиеся в императорских комплексах, в частности во дворце Хэйдзё в Наре, который служил столицей Японии на протяжении значительной части периода Нара.

Археологи обнаружили большие квадратные ямы для столбов диаметром примерно 1,7–2 метра. Фото: Mie Prefectural Government

Губернатор префектуры Миэ Ичими Кацуюки подчеркнул важность этих находок на пресс-конференции 4 ноября. Он пояснил, что сходство между комплексом Сайку и архитектурой дворцов в императорской столице может помочь выяснить роль этого поселения в административной системе страны.

Сайку не был обычной королевской резиденцией. В нём проживали женщины, известные как Сайо, — незамужние принцессы, избранные из императорской семьи для представления императора в Великом святилище Исе, одном из важнейших священных мест синтоизма.

Их обязанности выходили далеко за рамки участия в религиозных церемониях. После вступления на престол нового императора принцессу выбирали с помощью традиционных методов гадания, после чего она проходила длительный период очищения и подготовки. Затем она покидала императорскую столицу и переезжала во дворец Сайку в регионе Исе, где исполняла свои обязанности.

Расположение сооружений напоминает планировку императорских дворцов Фото: Mie Prefectural Government

По данным Исторического музея Сайку, эта институция существовала примерно 660 лет — со второй половины VII века до XIV века. В исторических источниках упоминается более 60 женщин, занимавших должность Сайо в течение этого периода.

Одной из их главных обязанностей было участие в торжественных церемониях в Великом святилище Исе, которые проводились три раза в год. Помимо этих мероприятий принцессы проводили большую часть времени в Сайку. В их резиденции также проживали служанки, административный персонал и другие работники, ответственные за содержание комплекса.

Это делало Сайку одновременно религиозным центром и административным поселением. Его организация требовала помещений и персонала, выходящих за рамки потребностей частной резиденции, что, возможно, объясняет, почему его архитектура имела общие черты с императорскими дворцами в столице.

Недавно обнаруженные здания, возможно, относятся к первой половине VIII века, периоду Нара в истории Японии. Правительство префектуры Миэ высказало предположение, что комплекс мог использоваться во времена правления императора Сёму, правившего с 724 по 749 год.

Если эта датировка верна, то здания, вероятно, были связаны с принцессой Иноэ, дочерью императора, занимавшей должность Сайо. Однако археологи не установили ни точных дат строительства, ни личности принцессы, проживавшей в этой резиденции.

Исторический музей Сайку запланировал презентацию последних находок Фото: Wikimedia Commons

Раскопки в Сайку ведутся с 1970 года. На протяжении десятилетий археологи обнаружили многочисленные сооружения и районы поселений, относящиеся к периодам Асука, Нара и Хэйан. Площадь археологического комплекса составляет примерно 137 гектаров, что делает его одним из важнейших исторических поселений Японии.

Исследователи планируют продолжить раскопки, чтобы установить полные размеры зданий и определить, как они были соединены между собой. Исторический музей Сайку также запланировал презентацию последних находок на месте раскопок на 14 ноября 2026 года.

Эти открытия дают редкую возможность связать материальные остатки дворца с жизнью императорских женщин, которые служили в одном из важнейших синтоистских святилищ страны, помогая реконструировать религиозный и административный институт, существовавший на протяжении веков.

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