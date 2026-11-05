Во Франции обнаружили курган без захоронения и 10-тонный менгир: это место скрывалось недалеко от Парижа (фото)

На кладбище недалеко от Парижа, возраст которого составляет 6 500 лет, было обнаружено необычное сочетание доисторических памятников и погребальных обычаев. Археологи обнаружили камень с высеченными человеческими чертами весом почти 10 тонн, человека, похороненного в сидячем положении, и большое сооружение, не содержавшее могилы.

Эти находки были сделаны в Шампиньи-сюр-Марни, где археологи из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) проводили исследования территории перед началом строительства, пишет Arkeonews.

Кладбище датируется периодом между 4750 и 4300 годами до н. э. и насчитывает 11 могил и 30 крупных каменных блоков. Похоронный комплекс такого масштаба является редким явлением в регионе Иль-де-Франс, где захоронения того же периода чаще находят по отдельности.

Самым большим памятником является статуя-менгир — стоящий камень, высеченный в виде человека. Её длина составляет 3,04 метра, ширина — 1,68 метра, толщина — 0,74 метра, а вес, по оценкам, — 9,7 тонны.

На его поверхности высечены пояс и несколько купул — небольших, специально сделанных круглых углублений. Исследователи также обнаружили следы, которые, вероятно, принадлежат черному и белому пигменту.

Самым большим памятником является статуя-менгир — стоящий камень, высеченный в виде человека Фото: Inrap

Кладбище расположено на террасе, образованной отложениями реки Марны. Восемь могил были сосредоточены на площади около 60 квадратных метров к югу от объекта, напоминающего курган. Еще три могилы были обнаружены дальше к северу, вблизи статуи-менгира и двух других крупных камней.

В ходе предварительных раскопок были обнаружены две эродированные могилы, в которых женщины были похоронены на спине, а их тела располагались в направлении с востока на запад. В ходе дальнейших раскопок было обнаружено ещё девять захоронений, в том числе семь, в которых тела были уложены в полный рост. Большинство из них находилось в больших ямах.

Умерших хоронили вместе с предметами, среди которых были каменные лезвия, наконечники стрел, топор из песчаника и другие каменные орудия. В двух могилах также были найдены обработанные костяные предметы.

Одно захоронение выделялось среди остальных: взрослого человека положили в сидячем положении внутри узкой круглой ямы, напоминавшей колодец. Голени и стопы этого человека были полностью покрыты кальцитом.

Кладбище датируется периодом между 4750 и 4300 годами до н. э. и насчитывает 11 могил и 30 крупных каменных блоков Фото: Inrap

Еще одна особенность была обнаружена в юго-восточной части участка. Археологи нашли куполообразное отложение коричневого ила площадью около 30 квадратных метров, над которым возвышалась небольшая стела, разбитая на две части. Под этим отложением находилась сложная система ям, рвов с частоколами, каменных блоков и деревянных столбов.

Хотя сооружение напоминает погребальный курган, под ним не обнаружили могилы. Его назначение остается невыясненным. Исследователи предполагают, что она могла служить ориентиром в окружающем ландшафте. Расположение сооружения вблизи могил указывает на то, что оно было связано с более обширным погребальным комплексом, но его точная роль до сих пор неизвестна.

Раскопки также позволили выяснить, как было построено кладбище. Археологи определили, что в качестве строительного материала использовался затвердевший смешанный материал, полученный путем смешивания местного песка и ила, богатых карбонатами, с гравием и водой.

После высыхания смесь приобретала цементообразную консистенцию и могла способствовать удержанию сооружений на месте. Следы такого материала были обнаружены вдоль краев могил, в ямах, поддерживающих стоячие камни и другие мегалиты, а также внутри куполообразного сооружения.

Строители не полагались исключительно на эту готовую смесь. Они смешивали её с менее обработанным бежевым песком и коричневым илом, а также с деревянными элементами. Использование различных материалов свидетельствует о том, что строительство предполагало планирование и понимание того, как эти компоненты будут взаимодействовать друг с другом.

Раскопки также позволили выяснить, как было построено кладбище Фото: Inrap

Строительные смеси с высоким содержанием карбонатов обнаруживались на неолитических и более поздних доисторических памятниках в других частях Западной Европы, в частности в средиземноморских поселениях и жилых зданиях. Их наличие в Шампиньи-сюр-Марни свидетельствует о том, что подобные техники применялись также для сооружения погребальных памятников в Парижском регионе.

О людях, похороненных на этом участке, пока не удалось составить полное представление. Запланированные исследования древней ДНК и изотопный анализ могут помочь установить их возраст, пол, состояние здоровья, рацион питания и географическое происхождение.

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