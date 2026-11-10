Маленька пташка пролетіла третину шляху навколо Землі: вона жодного разу не зупинилася

Птах здійснив неймовірний подвиг — здолав майже третину шляху навколо земної кулі, не зробивши жодної зупинки, щоб поїсти, попити чи відпочити.

Рекордсменом став п'ятимісячний малий веретенник, який здійснив безпосадковий переліт з Аляски до Тасманії (Австралія). Подолавши близько 13560 км всього за 11 з невеликим днів, птах встановив новий рекорд по дальності безпосадкового перельоту серед усіх відомих науці пернатих, пише Фокус.

Особливо вражає те, що для цього молодого веретенника дана міграція була першою в житті. Весь маршрут пролягав над відкритими водами Тихого океану, де не було можливості приземлитися. Незважаючи на це, птах подолав тисячі кілометрів над одноманітною водною гладдю з разючою точністю.

Така неймовірна витривалість зумовлена ​​унікальними фізіологічними адаптаціями. Перед вильотом веретенник накопичує величезні запаси жиру — майже половину маси власного тіла — які служать "паливом" для польоту. У той же час багато внутрішніх органів, включаючи частини травної системи, тимчасово зменшуються в розмірах, щоб знизити вагу і максимально підвищити енергоефективність.

На відміну від багатьох морських птахів, які часто використовують плануючий політ, цей веретенник протягом усього шляху безперервно махав крилами, долаючи зустрічні вітри та погодні умови.

Дослідники з Центру вивчення прибережних птахів Окленда (Pūkōroro Auckland Shorebird Centre) зазначають, що подібні відкриття змінюють наше уявлення про перелітних птахів. Їхня дивовижна витривалість, навігаційні здібності та вміння економно витрачати енергію демонструють біологічні можливості, які можуть зрівнятися, а іноді навіть перевершують найдосконаліші інженерні розробки людини.

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