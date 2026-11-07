Секрет нічних хижаків: знайдений птах віком 47 млн років розгадує загадку еволюції (фото)

Унікальна скам’янілість сови допомогла вченим уточнити, коли ці птахи перейшли до нічного способу життя.

Вчені виявили скам’янілі останки маленької сови, яка жила 47 млн років тому на території сучасної Німеччини. Дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, допомагає зрозуміти, коли сови почали вести нічний спосіб життя. Це відкриття наближає вчених до розгадки однієї з головних таємниць, пов’язаних із совами, пише Live Science.

Дослідники виявили скам’янілі останки сови нещодавно описаного виду Masillastrix blattophaga, довжина тіла якої становила всього 12 см. Хоча череп птаха не зберігся, решта скелета збереглася настільки добре, що вченим вдалося виявити в шлунку сови її останню здобич. Це був тарган із переливчастим забарвленням.

Цей тарган свідчить про те, що ця сова була денним хижаком. Просто таке забарвлення, як у таранака, характерне для тварин, що ведуть денний спосіб життя. Це відкриття свідчить про те, що 47 мільйонів років тому сови ще не були нічними птахами, а отже, перехід до нічного способу життя відбувся набагато пізніше.

Поруч із скам’янілістю сови дослідники виявили таргана, ідентичного тому, що був знайдений у шлунку птаха. Цей добре збережений екземпляр допоміг визначити, яка саме комаха опинилася у шлунку сови.

Про те, що цей птах вів денний спосіб життя, свідчать також особливості будови деяких пір’їн, а також масивність кісток крила. Сучасні нічні сови мають інші характеристики.

Добре збережена скам"янілість сови проливає світло на те, коли сови почали вести нічний спосіб життя Фото: Live Science

Автори дослідження припускають, що найдавніші види сов, які ведуть нічний спосіб життя, з’явилися близько 35 мільйонів років тому. Скам’янілі останки птахів того періоду дуже схожі на сучасних сов.

Це означає, що сови, найімовірніше, перейшли до нічного способу життя в період від 47 до 35 мільйонів років тому.

Але поки що вчені не знають, чому сови почали вести нічний спосіб життя. Згідно з існуючими теоріями, сови могли стати нічними хижаками, щоб уникнути конкуренції з денними хижими птахами або скористатися зростанням чисельності нічних ссавців.

Однак дослідження показують, що обидві ці групи набули широкого поширення набагато пізніше: приблизно 20–25 мільйонів років тому. Це свідчить про те, що в більш ранні періоди у сов не було причин, які могли б спонукати їх перейти до нічного способу життя.

Результати дослідження лише посилили невизначеність щодо причин переходу сов до нічного способу життя. Але це дослідження, як сподіваються вчені, можливо, зрештою допоможе розгадати цю таємницю.

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