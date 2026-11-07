Секрет ночных хищников: обнаруженная птица возрастом 47 млн лет решает загадку эволюции (фото)

Уникальная окаменелость совы помогла ученым уточнить время, когда эти птицы перешли к ночному образу жизни.

Ученые обнаружили окаменелые останки маленькой совы, жившей 47 млн лет назад на территории современной Германии. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, помогает понять, когда совы стали вести ночной образ жизни. Это открытие приближает ученых к разгадке одной из главных тайн, связанных с совами, пишет Live Science.

Исследователи обнаружили окаменелые останки совы недавно описанного вида Masillastrix blattophaga, длина тела которой составляла всего 12 см. Хотя череп птицы не сохранился, остальная часть скелета уцелела настолько хорошо, что ученым удалось обнаружить в желудке совы ее последнюю добычу. Это был таракан с переливающейся окраской.

Этот таракан указывает на то, что данная сова была дневным хищником. Просто такая окраска, как у таракана, характерна для животных, ведущих дневной образ жизни. Этот открытие показывает, что 47 миллионов лет назад совы еще не были ночными птицами, а значит переход к ночному образу жизни произошел гораздо позже.

Рядом с окаменелостью совы исследователи обнаружили таракана, идентичного тому, что был найден в желудке птицы. Этот хорошо сохранившийся экземпляр помог определить, какое именно насекомое оказалось в желудке совы.

На то, что эта птица вела дневной образ жизни, указывают также особенности строения некоторых перьев, а также массивность костей крыла. Современные ночные совы имеют иные характеристики.

Хорошо сохранившаяся окаменелость совы проливает свет на то, когда совы стали вести ночной образ жизни Фото: Live Science

Авторы исследования предполагают, что самые древние виды сов, ведущие ночной образ жизни, появились около 35 миллионов лет назад. Окаменелые останки птиц того периода очень похожи на современных сов.

Это означает, что совы, скорее всего, перешли к ночному образу жизни в период от 47 до 35 миллионов лет назад.

Но пока ученые не знают, почему совы стали вести ночной образ жизни. Согласно существующим теориям, совы могли стать ночными хищниками, чтобы избежать конкуренции с дневными хищными птицами или воспользоваться ростом численности ночных млекопитающих.

Но исследования показывают, что обе эти группы получили широкое распространение гораздо позже: примерно 20–25 миллионов лет назад. Это говорит о том, что в более ранние периоды у сов не было причин, которые могли бы побудить их перейти к ночному образу жизни.

Результаты исследования лишь усилили неопределенность относительно причин перехода сов к ночному образу жизни. Но это исследование, как надеются ученые, возможно, в конечном итоге поможет разгадать эту тайну.

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