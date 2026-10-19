Самые громкие птицы в мире могут лишить человека слуха: кого из пернатых стоит опасаться

Исследователи изучили 123 вида птиц, чтобы выяснить, кто из них является самым громким в мире — ученые обнаружили двух новых претендентов.

Разумно было бы предположить, что самые громкие животные на суше являются и самыми крупными. Однако птицы опровергают это правило: некоторые из них издают звуки, сопоставимые по громкости с криками значительно более крупных животных, пишет Earth.com.

В новом исследовании ученые измерили силу звуков 123 видов птиц в естественной среде обитания — в результате биологам удалось обнаружить еще двух претендентов на звание самой громкой птицы в мире. Ими оказались горловой звонарь (Procnias nudicollis) и красноногая кариама (Cariama cristata).

Результаты исследования также показали, что более крупные птицы с более широким клювом, как правило, кричат громче других. При этом ни одна из ранее существовавших гипотез о том, почему в процессе эволюции у птиц развилась способность издавать столь громкие звуки, не получила однозначного подтверждения.

По словам соавтора исследования Жуана Менезеса из Саммачусетского университета, в период с конца 2018 по начало 2025 года они с коллегами проводили записи голосов птиц в Массачусетсе и Бразилии. В ходе исследования ученые изучили высоту и ритм пения почти всех видов птиц, однако громкость была измерена лишь для небольшой части.

Поскольку звук птичьего крика становится тише по мере удаления от источника, полученные данные не имеют смысла без знания точного расстояния до птицы. Ученые использовали шумомеры, предназначенные для контроля уровня шума на рабочих местах, в сочетании с лазерными дальномерами, которые применяют игроки в гольф. Это позволило записать звук и точно определить расстояние до птицы.

Далее ученые пересчитали каждый показатель, приводя его к значению, которое соответствовало бы расстоянию в 1 метр от птицы. До начала этого исследования данные о громкости были известны лишь для 10 из 123 изученных видов. В выборку вошли представители 39 семейств: от крошечных колибри до гусей и туканов.

Результаты указывают на то, что самой тихой птицей из всех изученных оказался темногорлый отшельник (вид колибри) -громкость его звуков составила около 64 децибел. Это примерно соответствует громкости обычной человеческой речи.

На другом конце шкалы оказались представители трех видов, преодолевшие отметку в 120 децибел: белый звонарь, гологорлый звонарь и красноногая кариама. Их самые короткие и резкие звуковые всплески достигали 127–131 децибела — отметим, что этого достаточно, чтобы нанести вред слуху человека. Еще восемь видов, включая канадскую казарку, североамериканского дроздового пересмешника и белогрудого тукана, превысили порог в 100 децибел.

По словам ученых, громкие крики, вероятно, могут иметь значение на близком расстоянии, как для того, чтобы произвести впечатление на самку, так и для того, чтобы звук доносился на большие расстояния. Это может объяснить, почему идеи о дальних звуках не подтвердились. Впрочем, ученые признают, что для выяснения ответа на этот вопрос, потребуются дополнительные исследования.

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