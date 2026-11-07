Огромная ракета New Glenn станет еще больше и мощнее: поможет летать на Луну (фото)

Компания Blue Origin разрабатывает третью ступень для своей мощной ракеты-носителя, а также новый ракетный двигатель.

Компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила о разработке третьей ступени для своей ракеты New Glenn. Таким образом огромная ракета станет еще выше и мощнее. С ее помощью можно будет доставлять космические аппараты на Луну и в окололунное пространство, пишет Space.

Сейчас ракета New Glenn состоит из двух ступеней. Ее многоразовая первая ступень оснащена семью двигателями BE-4, а вторая ступень — двумя двигателями BE-3U. Высота ракеты составляет 98 метров. Она может доставить 14,3 тонны полезной нагрузки на геопереходную орбиту (переходная орбита между низкой опорной орбитой на высоте 200 км и геостационарной орбитой на высоте почти 36 000 км) и 50 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту (находится на высоте от 160 до 2000 км). Это стандартная версия ракеты New Glenn, известной как "7x2".

Ракета New Glenn разных версий с двумя и тремя ступенями Фото: Blue Origin

Сейчас компания Blue Origin создает более мощную версию New Glenn, известную как "9x4". Она будет оснащена девятью двигателями BE-4 на первой ступени и четырьмя двигателями BE-3U на верхней ступени. Высота этой ракеты составит 122 метра. Она сможет доставлять 15,4 тонны полезной нагрузки на геопереходную орбиту и 77 тонн на низкую околоземную орбиту.

Пока что версия "7x2" ракеты New Glenn совершила три полета в космос. Четвертый полет запланирован на конец 2026 года.

Третья ступень GS3 ракеты New Glenn в космосе. Иллюстрация Фото: Blue Origin

Теперь стало известно, что компания Blue Origin разрабатывает третью ступень для ракеты New Glenn как в версии "7x2", та и "9x4". Благодаря этой ступени ракеты станет еще выше и мощнее. Но самое главное она сможет быстро доставлять космические аппараты на Луну и в окололунное пространство. Третья ступени ракеты под названием GS3 будет оснащена одним двигателем BE-7. Этот же двигатель использует посадочный модуль Blue Moon, созданный компанией Blue Origin для первой в XXI веке высадке астронавтов NASA на Луну, которая запланирована на начало 2028 года.

Также стало известно, что Blue Origin работает над новым двигателем для первой ступени ракеты New Glenn, который получил название Northstar. Как и двигатель BE-4, он использует в качестве топлива жидкий кислород и жидкий метан. При этом новый двигатель отличается большей мощностью и более простой конструкцией. Пока неизвестно, когда состоится первый полет New Glenn с использованием нового двигателя.

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