Ученые увидели новую планету, которую никто раньше не видел: прорыв в астрономии (фото)

Астрономы разработали новый метод анализа данных, полученных с помощью космического телескопа Уэбб. Он позволяет обнаружить планеты, которые остаются скрытыми из-за яркого света звезд.

Одна из главных проблем при поиске планет в других звездных системах состоит в том, чтобы выделить эту планету на фоне ее очень яркой звезды. С этой проблемой сталкивается даже лучшие космические обсерватории, такие как телескоп Уэбб. Но теперь астрономы придумали новый метод обнаружения планет, которые ранее оставались невидимыми из-за мощного звездного света. Ученым удалось обнаружить гигантскую планету в данных, полученных с помощью телескопа Уэбб. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

Даже самые яркие планеты в 100 000 раз тусклее своих звезд. Поэтому, чтобы получить изображение далекой планеты, нужно устранить яркий звездный свет. Для подавления света в таких телескопах, как Уэбб, используются коронографы. Они блокируют свет звезды так же, как Лцна блокирует диск Солнца во время солнечного затмения. Но даже самые лучшие коронографы не способны полностью устранить весь лишний свет. Поэтому на снимках космического телескопа могут оставаться скрытые планеты даже если они имеют огромный размер.

Чтобы решить эту проблему ученые создали цифрового двойника телескопа Уэбб. Эта виртуальная модель под названием FLIP виртуально воспроизводит процесс прохождения света через детекторы телескопа. Параметры цифрового двойника корректируются до тех пор, пока его характеристики не совпадут с данными наблюдений, полученными с помощью самого телескопа. После этого астрономы могут удалить свет из реального изображения.

Благодаря новому методу астрономы смогли увидеть планету 51 Эридана b на снимках, сделанных еще два года назад Фото: space.com

Чтобы проверить эффективность метода, ученые проанализировали данные телескопа Уэбб, полученные при наблюдении трех звездных систем, включая 51 Эридана. Она находится на расстоянии 97 световых лет от нас и вокруг нее вращается планета-гигант 51 Эридана b. Это газовый гигант, масса которого примерно в 11 раз превышает массу Юпитера. Эту планету ранее уже удавалось обнаружить с помощью наземных телескопов, но на снимках телескопа Уэбб ее не было видно, ведь свет звезды слишком яркий. Но благодаря новому методу астрономы смогли увидеть планету 51 Эридана b на снимках, сделанных еще два года назад.

Ученые говорят, что новый метод является доказательством того, что можно обнаружить планету, которую раньше не удавалось увидеть. Авторы исследования считают, что новый метод поможет найти множество таких же скрытых планет. Но самое главное этот метод поможет найти планеты, которые похожи на те, что есть в Солнечной системе.

Дело не в том, что планеты, подобные планетам Солнечной системы не существуют. Дело в том, что их просто не удавалось увидеть, говорят астрономы.

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