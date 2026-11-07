Вчені виявили нову планету, яку раніше ніхто не бачив: прорив в астрономії (фото)

Астрономи розробили новий метод аналізу даних, отриманих за допомогою космічного телескопа "Вебб". Він дозволяє виявляти планети, які залишаються прихованими через яскраве світло зірок.

Одна з головних проблем під час пошуку планет в інших зоряних системах полягає в тому, щоб виділити цю планету на тлі її дуже яскравої зірки. З цією проблемою стикаються навіть найкращі космічні обсерваторії, такі як телескоп "Вебб". Але тепер астрономи придумали новий метод виявлення планет, які раніше залишалися невидимими через потужне зіркове світло. Вченим вдалося виявити гігантську планету в даних, отриманих за допомогою телескопа "Вебб". Результати дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

Навіть найяскравіші планети в 100 000 разів тьмяніші за свої зірки. Тому, щоб отримати зображення віддаленої планети, потрібно усунути яскраве зоряне світло. Для приглушення світла в таких телескопах, як "Вебб", використовуються коронографи. Вони блокують світло зірки так само, як лінза блокує диск Сонця під час сонячного затемнення. Але навіть найкращі коронографи не здатні повністю усунути все зайве світло. Тому на знімках космічного телескопа можуть залишатися приховані планети, навіть якщо вони мають величезні розміри.

Щоб вирішити цю проблему, вчені створили цифровий двійник телескопа "Вебб". Ця віртуальна модель під назвою FLIP віртуально відтворює процес проходження світла через детектори телескопа. Параметри цифрового двійника коригуються доти, доки його характеристики не збігатимуться з даними спостережень, отриманими за допомогою самого телескопа. Після цього астрономи можуть видалити світло з реального зображення.

Завдяки новому методу астрономи змогли побачити планету 51 Ерідана b на знімках, зроблених ще два роки тому Фото: space.com

Щоб перевірити ефективність методу, вчені проаналізували дані телескопа "Вебб", отримані під час спостереження за трьома зоряними системами, зокрема за 51 Ерідана. Вона розташована на відстані 97 світлових років від нас, і навколо неї обертається планета-гігант 51 Ерідана b. Це газовий гігант, маса якого приблизно в 11 разів перевищує масу Юпітера. Цю планету раніше вже вдавалося виявити за допомогою наземних телескопів, але на знімках телескопа "Вебб" її не було видно, адже світло зірки занадто яскраве. Однак завдяки новому методу астрономи змогли побачити планету 51 Ерідана b на знімках, зроблених ще два роки тому.

Вчені стверджують, що новий метод є доказом того, що можна виявити планету, яку раніше не вдавалося побачити. Автори дослідження вважають, що новий метод допоможе знайти безліч таких самих прихованих планет. Але найголовніше — цей метод допоможе знайти планети, схожі на ті, що є в Сонячній системі.

Справа не в тому, що планети, подібні до планет Сонячної системи, не існують. Справа в тому, що їх просто не вдавалося побачити, кажуть астрономи.

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