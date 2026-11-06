У Землі з'явився новий Місяць: довго ховався, але не затримається надовго (фото)

У нашої планети з’явився новий тимчасовий супутник, який обертатиметься навколо Землі до кінця року.

Земля своєю гравітацією захопила космічний камінь, який отримав назву 2026 QQ8, і тепер він є тимчасовим супутником нашої планети або міні-місяцем. Цей новий супутник покине гравітаційне поле Землі вже на початку січня і, можливо, ще колись повернеться, пише Space.

Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу підтвердив, що виявлений раніше невеликий астероїд, шириною всього 2 метри, є новим тимчасовим супутником Землі.

Вперше астрономи виявили 2026 QQ8 у серпні цього року. Дослідження показало, що Земля своєю гравітацією захопила цей астероїд у квітні, і відтоді він обертається навколо нашої планети. Але 2026 QQ8 покине гравітаційне поле Землі вже на початку січня 2027 року і продовжить обертатися навколо Сонця, як і раніше.

Реконструкція орбіти 2026 QQ8 показала, що астероїд робить повний оберт навколо Сонця за 359 земних днів. Приблизно раз на 10 років цей невеликий астероїд наближається до Землі, але не завжди гравітація нашої планети здатна його захопити. Однак цього року 2026 QQ8 став тимчасовим супутником Землі.

Місяць — постійний супутник Землі, але у нашої планети є й інші природні супутники Фото: NASA

Найближче до нашої планети 2026 QQ8 перебував у серпні — на відстані 568 000 кілометрів, що приблизно на 177 000 км далі, ніж середня відстань від Землі до Місяця. У середині грудня міні-місяць перебуватиме на відстані 1 352 000 кілометрів від Землі.

Навіть якби астероїд 2026 QQ8 опинився на траєкторії зіткнення із Землею, він би повністю згорів у атмосфері.

Наразі вважається, що в будь-який момент часу навколо Землі обертається приблизно 6 тимчасових супутників, які, ймовірно, є уламками нашого постійного природного супутника, тобто Місяця. Але всі такі міні-місяці астрономи можуть виявити до того, як вони подолають вплив гравітації Землі та повернуться на свою колишню орбіту навколо Сонця. Розрахунки астрономів показують, що середній розмір тимчасових супутників становить усього 75 см.

Схема орбіти квазісупутників Фото: Wikipedia

Тимчасові супутники Землі роблять один або кілька обертів навколо нашої планети протягом кількох місяців, а потім відлітають. Але у Землі також є квазісупутники. Це досить великі астероїди, які обертаються навколо Сонця, але водночас їхня орбіта пролягає таким чином, що Земля знаходиться всередині неї. Виходить, що ці об’єкти одночасно обертаються і навколо Сонця, і навколо Землі. Але квазісупутники, на відміну від тимчасових супутників, не пов’язані гравітацією з нашою планетою. При цьому ці астероїди залишаються квазісупутниками Землі протягом багатьох років.

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