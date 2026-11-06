У Земли появилась новая Луна: долго скрывалась, но не задержится надолго (фото)

У нашей планеты появился новый временный спутник, который будет вращаться вокруг Земли до конца года.

Земля своей гравитацией захватила космический камень, получивший название 2026 QQ8, и теперь он является временными спутником нашей планеты или мини-луной. Этот новый спутник покинет гравитационное поле Земли уже в начале января и, возможно, еще когда-нибудь вернется, пишет Space.

Центр малых планет Международного астрономического союза подтвердил, что обнаруженный ранее маленький астероид, шириной всего 2 метра, является новым временным спутником Земли.

Впервые астрономы обнаружили 2026 QQ8 в августе этого года. Исследование показало, что Земля своей гравитацией захватила этот астероид в апреле и с тех пор он вращается вокруг нашей планеты. Но 2026 QQ8 покинет гравитационное поле Земли уже в начале января 2027 года и продолжит вращаться вокруг Солнца, как и раньше.

Реконструкция орбиты 2026 QQ8 показала, что астероид совершает полный оборот вокруг Солнца за 359 земных дней. Примерно раз в 10 лет маленький астероид приближается к Земле, но не всегда гравитация нашей планеты может его захватить. Но в этом году 2026 QQ8 стал временным спутником Земли.

Луна - постоянный спутник Земли, но у нашей планеты есть и другие естественные спутники Фото: NASA

На самом близком расстоянии от нашей планеты 2026 QQ8 находился в августе — 568 000 километров, что примерно 177 000 км дальше, чем среднее расстояние от Земли до Луны. В средине декабря мини-луна будет находиться на расстоянии 1 352 000 километров от Земли.

Даже если бы астероид 2026 QQ8 оказался на траектории столкновения с Землей, то он бы полностью сгорел в атмосфере.

Сейчас считается, что в любой момент времени вокруг Земли вращается примерно 6 временных спутников, которые, вероятно, являются обломками нашего постоянного естественного спутника, то есть Луны. Но все такие мини-луны астрономы могут обнаружить до того, как они преодолеют влияние гравитации Земли и вернуться на свою прежнюю орбиту вокруг Солнца. Расчеты астрономов показывают, что в средний размер временных спутников составляет всего 75 см.

Схема орбиты квазиспутников Фото: Wikipedia

Временные спутники Земли совершают один или несколько оборотов вокруг нашей планеты в течение нескольких месяцев, а затем улетают. Но у Земли также есть квазиспутники. Это довольно крупные астероиды, которые вращаются вокруг Солнца, но в то же время их орбита проходит таким образом, что внутри находится Земля. Получается, что эти объекты одновременно вращаются и вокруг Солнца, и вокруг Земли. Но квазиспутники в отличие от временных спутников не связаны гравитацией с нашей планетой. При этом данные астероиды остаются квазиспутниками Земли многие годы.

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