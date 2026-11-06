Аллергия на Луну: нечто странное произошло во время лунной миссии "Аполлон-17"

Астронавты, которые высаживались на поверхности Луны, отмечали одну и ту же особенность: спутник Земли пахнет как стреляный порох.

Снаружи почувствовать этот запах было невозможно. Однако лунная пыль обладает невероятной “липучестью”: она оседала на ботинках, перчатках и скафандрах, и, как бы тщательно астронавты ни пытались её счистить, она всё равно попадала внутрь корабля, пишет Фокус.

Когда в кабине восстанавливалось давление и астронавты снимали шлемы, они начинали чувствовать этот запах — он ощущался даже на вкус.

Чарли Дьюк из экипажа “Аполлона-16” передал по радио: «Запах очень сильный. По мне, так это настоящий порох». Джин Сернан (“Аполлон-17”) сказал, что пахнет так, “будто здесь только что выстрелили из карабина”.

Базз Олдрин сравнил этот запах с горелым древесным углем или пеплом из камина, на который плеснули немного воды.

А дальше стало ещё интереснее.

Харрисон Шмитт, который принимал участие в миссии “Аполлон-17”, снял шлем после своего первого выхода на поверхность Луны, и у него тут же заложило нос. Это был первый в истории случай “сенной лихорадки” (аллергической реакции), пришедшей из другого мира.

Шмитт был геологом, а не летчиком-испытателем, и позже шутил, что у остальных астронавтов, скорее всего, тоже были подобные симптомы, просто они в этом не признались.

А вот загадка, которую до сих пор никто не разгадал до конца.

Лунная пыль совершенно не похожа на порох. Почти наполовину она состоит из стекла, образовавшегося за миллиарды лет из-за падения метеоритов, которые расплавляли горные породы. Если поднести к ней спичку — ничего не произойдёт.

Так откуда же берётся запах?

Основная гипотеза такова: на Луне пыль не подвергается никакому внешнему воздействию — нет ни ветра, ни воды. Каждая пылинка представляет собой острый осколок с множеством разорванных химических связей. Как только такая частица попадает в насыщенную кислородом атмосферу космического корабля, эти связи начинают вступать в реакцию — медленно, подобно очень слабому, невидимому глазу горению.

Шмитт даже засек время: с момента начала повышения давления в кабине до его первого замечания о запахе пороха прошло ровно семь минут.

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