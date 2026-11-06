Астронавты установили новые солнечные панели на МКС: возникла серьезная проблема (видео)

Через 5 лет после того, как была установлена первая солнечная панель нового поколения IROSA, астронавты установили последнюю, восьмую панель.

На Международной космической станции (МКС) праздник. Прошло ровно 26 лет с тех пор, как первые астронавты прибыли на МКС (2 ноября 2000 года) и через 5 лет завершилась установка солнечных панелей нового поколения на орбитальной станции, пишет Space.

В четверг, 5 ноября 2026 года, астронавты Джошуа Кутрик из Канадского космического агентства и Анил Менон из NASA вышли в открытый космос, чтобы завершить пятилетний проект по модернизации МКС. После установки последней, восьмой, развертываемой солнечной панели IROSA (International Space Station Roll-Out Solar Array), космическая станция сможет получать на 30% больше электроэнергии. Это позволит работать МКС вплоть до окончания срока ее эксплуатации в 2030 году.

Новые солнечные панели дополняют те, что были установлены еще более 26 лет. Они были рассчитаны всего на 15 лет работы и уровень выработки электроэнергии начал снижаться, а потому в течении 5 лет происходила модернизация МКС Фото: NASA

Первая солнечная панель IROSA была установлена в июне 2021 года. Новые солнечные панели дополняют те, что были установлены еще более 26 лет. Они были рассчитаны всего на 15 лет работы и уровень выработки электроэнергии начал снижаться, а потому в течении 5 лет происходила модернизация МКС.

Анил Менон из NASA и Джошуа Кутрик вышли в открытый космос в 15:26 по киевскому времени и завершили свою миссию в 22:35, проведя за бортом МКС 6 часов 59 минут.

Астронавт Анил Менон и астронавт Джошуа Кутрик (справа) во время выхода в открытый космос 5 ноября 2026 года занимаются перемещением восьмой солнечной панели IROSA Фото: NASA

Все восемь комплектов IROSA вместе с монтажными узлами были доставлены на космическую станцию ​​грузовыми кораблями SpaceX Dragon. Новые солнечные панели двое меньше прежних панелей, но более эффективны в плане выработки электроэнергии.

Изначально астронавты с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2 переместили восьмую панель IROSA весом 340 кг к месту установки, а затем закрепили ее. Затем Менон приступил к подключению кабелей, чтобы интегрировать IROSA в энергосистему МКС, но возникла проблема.

Специалисты Центра управления полетами в Хьюстоне зафиксировали, что сила тока от только что подключенной панели оказалась ниже ожидаемой. Процесс развертывания был приостановлен. Поскольку солнечные панели вырабатывают электроэнергию при попадании на них солнечного света, из соображений безопасности астронавтам пришлось дождаться момента, когда МКС войдет в тень Земли, чтобы Кутрик мог осмотреть электрический разъем в условиях орбитальной ночи. К счастью, проблему удалось устранить.

В конечном итоге восьмая солнечная панель IROSA развернулась и начала полноценную работу.

Анил Менон провел в открытом космосе за свою карьеру в общей сложности уже 33 часа 30 минут, Кутрик — 14 часов 10 минут. 5 ноября состоялся 101-й выход американских астронавтов в открытый космос на МКС.

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