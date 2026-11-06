Астронавти встановили нові сонячні панелі на МКС: виникла серйозна проблема (відео)

Через 5 років після того, як було встановлено першу сонячну панель нового покоління IROSA, астронавти встановили останню, восьму панель.

На Міжнародній космічній станції (МКС) свято. Минуло рівно 26 років з того часу, як перші астронавти прибули на МКС (2 листопада 2000 року), а через 5 років завершився монтаж сонячних панелей нового покоління на орбітальній станції, пише Space.

У четвер, 5 листопада 2026 року, астронавти Джошуа Кутрік із Канадського космічного агентства та Аніл Менон із NASA вийшли у відкритий космос, щоб завершити п’ятирічний проєкт з модернізації МКС. Після встановлення останньої, восьмої, розгортаємої сонячної панелі IROSA (International Space Station Roll-Out Solar Array), космічна станція зможе отримувати на 30% більше електроенергії. Це дозволить МКС працювати аж до закінчення терміну її експлуатації у 2030 році.

Нові сонячні панелі доповнюють ті, що були встановлені ще понад 26 років тому. Вони були розраховані лише на 15 років експлуатації, і рівень вироблення електроенергії почав знижуватися, тому протягом 5 років тривала модернізація МКС Фото: NASA

Першу сонячну панель IROSA було встановлено в червні 2021 року. Нові сонячні панелі доповнюють ті, що були встановлені ще понад 26 років тому. Вони були розраховані лише на 15 років роботи, і рівень вироблення електроенергії почав знижуватися, тому протягом 5 років тривала модернізація МКС.

Аніл Менон із NASA та Джошуа Кутрік вийшли у відкритий космос о 15:26 за київським часом і завершили свою місію о 22:35, провівши за бортом МКС 6 годин 59 хвилин.

Астронавт Аніл Менон та астронавт Джошуа Кутрік (праворуч) під час виходу у відкритий космос 5 листопада 2026 року займаються переміщенням восьмої сонячної панелі IROSA Фото: NASA

Усі вісім комплектів IROSA разом із монтажними вузлами були доставлені на космічну станцію вантажними кораблями SpaceX Dragon. Нові сонячні панелі на дві менші за попередні, але ефективніші з точки зору вироблення електроенергії.

Спочатку астронавти за допомогою роботизованого маніпулятора Canadarm2 перемістили восьму панель IROSA вагою 340 кг до місця встановлення, а потім закріпили її. Потім Менон приступив до підключення кабелів, щоб інтегрувати IROSA в енергосистему МКС, але виникла проблема.

Фахівці Центру управління польотами в Х'юстоні зафіксували, що сила струму від щойно підключеної панелі виявилася нижчою за очікувану. Процес розгортання було призупинено. Оскільки сонячні панелі виробляють електроенергію під час потрапляння на них сонячного світла, з міркувань безпеки астронавтам довелося дочекатися моменту, коли МКС увійде в тінь Землі, щоб Кутрік міг оглянути електричний роз’єм в умовах орбітальної ночі. На щастя, проблему вдалося усунути.

Зрештою, восьма сонячна панель IROSA розгорнулася й почала повноцінно працювати.

Аніл Менон провів у відкритому космосі за свою кар’єру загалом уже 33 години 30 хвилин, Кутрік — 14 годин 10 хвилин. 5 листопада відбувся 101-й вихід американських астронавтів у відкритий космос на МКС.

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