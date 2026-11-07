Величезна ракета New Glenn стане ще більшою та потужнішою: допоможе літати на Місяць (фото)

Компанія Blue Origin розробляє третій ступінь для своєї потужної ракети-носія, а також новий ракетний двигун.

Компанія Джеффа Безоса Blue Origin оголосила про розробку третього ступеня для своєї ракети New Glenn. Таким чином, ця величезна ракета стане ще вищою та потужнішою. За її допомогою можна буде доставляти космічні апарати на Місяць та у навколомісячний простір, пише Space.

Наразі ракета New Glenn складається з двох ступенів. Її багаторазова перша ступінь оснащена сімома двигунами BE-4, а друга ступінь — двома двигунами BE-3U. Висота ракети становить 98 метрів. Вона може доставити 14,3 тонни корисного навантаження на геоперехідну орбіту (перехідна орбіта між низькою опорною орбітою на висоті 200 км і геостаціонарною орбітою на висоті майже 36 000 км) та 50 тонн корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту (розташовану на висоті від 160 до 2000 км). Це стандартна версія ракети New Glenn, відома як "7x2".

Ракета New Glenn різних версій із двома та трьома ступенями Фото: Blue Origin

Наразі компанія Blue Origin розробляє більш потужну версію New Glenn, відому як "9x4". Вона буде оснащена дев’ятьма двигунами BE-4 на першому ступені та чотирма двигунами BE-3U на верхньому ступені. Висота цієї ракети становитиме 122 метри. Вона зможе доставляти 15,4 тонни корисного навантаження на геоперехідну орбіту та 77 тонн на низьку навколоземну орбіту.

Наразі версія "7x2" ракети New Glenn здійснила три польоти в космос. Четвертий політ заплановано на кінець 2026 року.

Третій ступінь GS3 ракети New Glenn у космосі. Ілюстрація Фото: Blue Origin

Тепер стало відомо, що компанія Blue Origin розробляє третій ступінь для ракети New Glenn як у версії "7x2", так і "9x4". Завдяки цьому ступеню ракета стане ще вищою та потужнішою. Але найголовніше — вона зможе швидко доставляти космічні апарати на Місяць і в навколомісячний простір. Третій ступінь ракети під назвою GS3 буде оснащений одним двигуном BE-7. Цей самий двигун використовує посадковий модуль Blue Moon, створений компанією Blue Origin для першої у XXI столітті висадки астронавтів NASA на Місяць, яка запланована на початок 2028 року.

Також стало відомо, що Blue Origin працює над новим двигуном для першого ступеня ракети New Glenn, який отримав назву Northstar. Як і двигун BE-4, він використовує як паливо рідкий кисень і рідкий метан. При цьому новий двигун відрізняється більшою потужністю та простішою конструкцією. Поки що невідомо, коли відбудеться перший політ New Glenn із використанням нового двигуна.

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