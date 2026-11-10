Маленькая птичка пролетела треть пути вокруг Земли: она ни разу не остановилась

Птица совершила невероятный подвиг — преодолела почти треть пути вокруг земного шара, не сделав ни одной остановки, чтобы поесть, попить или отдохнуть.

Рекордсменом стал пятимесячный малый веретенник, который совершил беспосадочный перелет с Аляски до Тасмании (Австралия). Преодолев около 13 560 км всего за 11 с небольшим дней, птица установила новый рекорд по дальности беспосадочного перелета среди всех известных науке пернатых, пишет Фокус.

Особенно поразительно то, что для этого молодого веретенника данная миграция была первой в жизни. Весь маршрут пролегал над открытыми водами Тихого океана, где не было никакой возможности приземлиться. Несмотря на это, птица преодолела тысячи километров над однообразной водной гладью с поразительной точностью.

Столь невероятная выносливость обусловлена ​​уникальными физиологическими адаптациями. Перед вылетом веретенник накапливает огромные запасы жира — почти половину массы собственного тела, — которые служат “топливом” для полета. В то же время многие внутренние органы, включая части пищеварительной системы, временно уменьшаются в размерах, чтобы снизить вес и максимально повысить энергоэффективность.

В отличие от многих морских птиц, которые часто используют планирующий полет, этот веретенник на протяжении всего пути непрерывно махал крыльями, преодолевая встречные ветры и меняющиеся погодные условия.

Исследователи из Центра изучения прибрежных птиц Окленда (Pūkōroro Auckland Shorebird Centre) отмечают, что подобные открытия меняют наше представление о перелетных птицах. Их удивительная выносливость, навигационные способности и умение экономно расходовать энергию демонстрируют биологические возможности, которые могут сравниться, а иногда даже превосходят самые совершенные инженерные разработки человека.

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