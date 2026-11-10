Самый надоедливый брат в мире: невероятно приставучий черный медведь Аляски получил награду (видео)

Проказливый черный медведь по кличке Наггет, обитающий на Аляске, был удостоен шуточной награды "Самый надоедливый брат" 2026 года.

Люди, у которых есть братья или сестры, знает, что они могут одновременно и лучшими союзниками, и злейшими врагами. Наблюдения показывают, что этот принцип применим и к медвежьим семействам — сотрудники Лесной службы США вручили еще один шуточный титул черному медведю, обитающему на Аляске, пишет Popular Science.

Этим летом маленький черный медведь (Ursus americanus) по кличке Наггет наглядно продемонстрировал, что этот принцип распространен не только среди людей, но также и среди медведей. Рейнджеры отмечают, что Наггет отличается весьма скромными размерами, необычным окрасом вокруг глаз, напоминающим очки, и рыжеватой шерстью, которая ближе к концу лета темнеет, становясь черной. А еще он обожает лезть к своим братьям и сестрам.

Отметим, что этим летом сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс, на юго-востоке Аляски, наблюдали, как Наггет постоянно задирал своего гораздо более крупного и невероятно терпеливого брата по кличке Кресент. Именно за эти выходки Наггет и был удостоен шуточного звания "Самый надоедливый брат" 2026 года.

По словам смотрителей парка, взаимодействие продолжалось около получаса: Наггет то и дело подкрадывался к Кресету, тыкал в него, после чего животные начинали шутливо бороться. По сути, это было похоже на обычную возню между братьями — до того момента, пока старшему это окончательно не надоедало. В хорошо сохранившихся экосистемах и рекреационных зонах национальных лесов, таких как Тонгасс, можно стать свидетелем подобных сцен.

Отметим, что сотрудники национального леса Тонгасс сейчас вручают "Медвежьи премии Анана" (Anan Bear Awards) — их удостоились 39 медведей, замеченных этим летом в центре наблюдения за дикой природой Анан (Anan Wildlife Observatory) на Аляске.

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