Знайдено спосіб врятувати унікальних отруйних змій Австралії: допоможуть штучні камені

Дослідники розробили унікальну у своєму роді програму, яка, як вважається, допоможе врятувати унікальний вид змій, які перебувають під загрозою зникнення.

Австралійська широкоголова змія (Hoplocephalus bungaroides) — унікальний і, на жаль, уразливий вид, який знаходиться під загрозою зникнення. На щастя, команда екологів із Сіднейського технологічного університету, схоже, знайшла спосіб захистити унікальних змій від зникнення, пише Popular Science.

У ході дослідження вчені виростили в неволі шість особин, а потім випустили їх у дику природу — спостереження показують, що четверо з них успішно пережили перші, найнебезпечніші місяці життя. Цікаво, що важливу роль у цій спеціальній програмі відновлення відіграли штучні камені, створені спеціально для цих цілей.

За словами еколога з Сіднейського технологічного університету Джонатана Вебба, реінтродукція будь-якого виду, що перебуває під загрозою зникнення, — непросте завдання, особливо якщо йдеться про особи, вирощені в неволі. Наприклад, опинившись у дикому середовищі, молоді змії ризикують стати здобиччю як місцевих хижаків, так і інвазивних видів, таких як кішки чи лисиці.

Нинішнє вразливе становище широкоголової змії обумовлено цілою низкою факторів. Зазначимо, що цих змій легко впізнати жовтими смугами на тілі, але вони дорослішають неймовірно повільно — до розмноження вони приступають лише у віці близько п'яти років.

Представники цього виду досягають близько 90 сантиметрів у довжину і є одними з небагатьох отруйних змій, які живородять. У природному середовищі — Сіднейському басейні — дорослі особини можуть жити до 23 років, проте самки приносять потомство лише раз на два-три роки. Усе це призвело до того, що широкоголові змії опинилися у вразливому становищі перед зміною клімату, антропогенного впливу і нашестя інвазивних хижаків. Будь-які порушення репродуктивного циклу здатні дестабілізувати популяцію на багато поколінь вперед, а за останні десятиліття цей вид зіткнувся з чималою кількістю подібних потрясінь.

За словами Вебба, посухи і лісові пожежі, що почастішали в Австралії, поряд з руйнуванням природного довкілля перетворили широкоголову змію в один з видів, що знаходяться на континенті під найбільшою загрозою зникнення. Більш того, цілеспрямований збір каменів у дикій природі для ландшафтних робіт завдає серйозної шкоди тваринам. Вчені відзначають, що найбільше страждають молоді особини, оскільки камені необхідні їм, щоб ховатися, а також полювати на інші рептилії.

В рамках нової програми вчені та представники корінних народів останні два роки займаються розведення широкоголових змій у неволі. Потім їх випускають у дику природу. При цьому змій не залишили беззахисними: дослідники помістили їх під спеціально виготовлене штучне каміння. Вони передбачені щілини оптимального розміру, які імітують теплові властивості природних геологічних утворень.

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