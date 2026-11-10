Найден способ спасти уникальных ядовитых змей Австралии: помогут искусственные камни

Исследователи разработали уникальную в своем роде программу, которая, как считается, поможет спасти уникальный вид змей, находящихся под угрозой исчезновения.

Австралийская широкоголовая змея (Hoplocephalus bungaroides) — уникальный и, к сожалению, уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения. К счастью, команда экологов из Сиднейского технологического университета, похоже, нашла способ защитить уникальных змей от исчезновения, пишет Popular Science.

В ходе исследования ученые вырастили в неволе шесть особей, а затем выпустили их в дикую природу — наблюдения показывают, что четверо из них успешно пережили первые, самые опасные месяцы жизни. Любопытно, что важную роль в этой специальной программе по восстановлению вида сыграли искусственные камни, созданные специально для этих целей.

По словам эколога из Сиднейского технологического университета Джонатана Уэбба, реинтродукция любого вида, находящегося под угрозой исчезновения — непростая задача, особенно если речь идет об особях, выращенных в неволе. Например, оказавшись в дикой среде, молодые змеи рискуют стать добычей как местных хищников, так и инвазивных видов, таких как кошки или лисицы.

Нынешнее уязвимое положение широкоголовой змеи обусловлено целым рядом факторов. Отметим, что этих змей легко узнать по желтым полосам на теле, но они взрослеют невероятно медленно — к размножению они приступают лишь в возрасте около пяти лет.

Представители этого вида достигают около 90 сантиметров в длину и являются одними из немногих ядовитых змей, которые являются живородящими. В естественной среде обитания — Сиднейском бассейне — взрослые особи могут жить до 23 лет, однако самки приносят потомство лишь раз в два-три года. Все это привело к том, что широкоголовые змеи оказались в крайне уязвимом положении перед лицом изменения климата, антропогенного воздействия и нашествия инвазивных хищников. Любые нарушения репродуктивного цикла способны дестабилизировать популяцию на многие поколения вперед, а за последние десятилетия этот вид столкнулся с немалым количеством подобных потрясений.

По словам Уэбба, участившиеся в Австралии засухи и лесные пожары, наряду с разрушением естественной среды обитания, превратили широкоголовую змею в один из видов, находящихся на континенте под наибольшей угрозой исчезновения. Более того, целенаправленный сбор камней в дикой природе для ландшафтных работ наносит серьезны вред животным. Ученые отмечают, что больше всего страдают молодых особи, поскольку камни необходимы им, чтобы прятаться, а также охотиться на других рептилий.

В рамках новой программы ученые и представители коренных народов последние два года занимаются разведение широкоголовых змей в неволе. Затем их выпускают в дикую природу. При этом змей не оставили беззащитными: исследователи поместили их под специально изготовленные искусственные камни. В них предусмотрены щели оптимального размера, которые имитируют тепловые свойства естественных геологических образований.

Другие новости науки