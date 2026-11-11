Королева матріархату: найбільшій і найпрекраснішій ведмедиці Аляски вручили нагороду (відео)

Знаменита ведмедиця на ім'я Волверін стала володаркою премії "Велика та прекрасна" (Big & Beautiful Award) 2026 року.

Останні кілька тижнів співробітники Лісової служби США, які працюють у національному лісі Тонгасс на південному сході Аляски, вручають нагороди 39 чорним і бурим ведмедям, що мешкають біля струмка Анан — премія отримала назву "Ведмеді Анана" (Anan Bear Awards). На цей раз титулу удостоїлася ведмедиця на ім'я Волверін, пише Popular Science.

За словами вчених, ведмеді досить великі тварини. Залежно від пори року та статі, вага чорного ведмедя (Ursus americanus) зазвичай варіюється від 40 до 225 кілограмів, а вага бурих ведмедів (Ursus arctos) зазвичай досягає від 270 до 400 кілограмів. Однак цього року справжньою королевою серед вгодованих ведмедів стала чорна ведмедиця на ім'я Волверін — на знак визнання їй вручили титул "Велика та прекрасна" 2026 року.

Рейнджери відзначають, що ця ведмедиця довго позує на камені, наче спеціально дозволяючи відвідувачам наглядового пункту "Анан" (Anan Wildlife Observatory) зробити вдалі кадри. Волверин вважається однією з найкрасивіших ведмедиць у цьому регіоні: її відмінною рисою є світла пляма на грудях у формі літери V. Самка також виділяється навіть серед інших чорних ведмедів: у неї тіло, яке нагадує картоплину, і особливо округлі сідниці. Завдяки своїй майстерності в лові риби Волверін стала однією з найбільших ведмедиць сезону 2026 — справжньою домінуючою "матріархінею".

Вгодовані ведмедиці — добрі новини, оскільки це може означати, що наступного року у них з'являться ведмежата. Справа в тому, що у ведмедів існує механізм так званої "затриманої імплантації": спарювання відбувається навесні, але ембріони прикріплюються до стінки матки лише восени — і лише в тому випадку, якщо ведмедиця набрала достатньо жиру.

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