Воскрешение лютоволка из "Игры престолов" оказалось обманом: кого на самом деле вернули к жизни

В прошлом году мир потрясла новость о том, что ученым удалось воскресить ужасного волка из культового сериала "Игра престолов". Но так ли это на самом деле?

В 2025 году ученые биотехнологической компании Colossal Biosciences заявили, что им наконец-то удалось воплотить в жизнь нечто невероятное — воскресить вымерший вид ужасного волка, которые стали известными во всем мире благодаря сериалу "Игра престолов", пишет Science Alert.

Однако теперь морской биолог Эндрю Дэвинак и биомеханик Шарлотта Дэниелс из Уитон-колледжа утверждают, что некоторые громкие проекты по возвращению к жизни вымерших животных не соответствуют столь амбициозным заявлениям. В частности ученые выразили сомнение и по поводу проекта компании Colossal Biosciences, которая заявила о воскрешении ужасного волка.

Известно, что ученые внесли генетические изменения в клетки серого волка, чтобы получить животных, внешне напоминающих ужасных волков: более крупных, с более массивными зубами и светлой шерстью. Однако Дэвинак и Дэниелс утверждают, что это вовсе не "воскрешение" вида. Они также предложили термин для обозначения этой ошибки — "смешение понятий филогенетической линии и генома".

Ученые отмечают, что воскрешение вымершего вида невозможно как таковое, поскольку вымирание — прекращение эволюционной линии, а не просто утрата генетической информации. Доводы Дэвинака и Дэниелс основаны на нескольких положениях. Во-первых, вид — это нечто большее, чем просто набор ДНК: гены и определяемые ими физические признаки являются результатом долгой, непрерывной эволюционной истории. Любой разрыв в этой истории нарушает связь и фактически создает новый вид.

Во-вторых, существуют вопросы, относительно среды обитания и популяций. Ученые считают, что несколько генетически модифицированных животных попросту не могут воссоздать разнообразие, присущее крупной популяции, или восстановить историческую среду, в которой она существовала.

Если говорить об ужасных волках, стоит учесть, что эти животные жили на планете более 10 000 лет назад — в совершенно иных природных условиях. Климатические условия, источники пищи, хищники и другие экологические связи, существовавшие в прошлом, сегодня отсутствуют — это еще один разрыв, делающий вымирание необратимым.

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