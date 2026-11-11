Воскресіння лютововка з "Гри престолів" виявилося обманом: кого насправді повернули до життя

Минулого року світ вразила новина про те, що вченим вдалося воскресити жахливого вовка з культового серіалу "Гра престолів". Але чи це так насправді?

У 2025 році вчені біотехнологічної компанії Colossal Biosciences заявили, що їм нарешті вдалося втілити в життя щось неймовірне — воскресити вимерлий вид жахливого вовка, які стали відомими в усьому світі завдяки серіалу "Гра престолів", пише Science Alert.

Однак тепер морський біолог Ендрю Девінак та біомеханік Шарлотта Деніелс з Уітон-коледжу стверджують, що деякі гучні проекти щодо повернення до життя вимерлих тварин не відповідають таким амбітним заявам. Зокрема, вчені висловили сумнів і з приводу проекту компанії Colossal Biosciences, яка заявила про воскресіння жахливого вовка.

Відомо, що вчені внесли генетичні зміни до клітин сірого вовка, щоб отримати тварин, що зовні нагадують жахливих вовків: більших, з більш масивними зубами і світлою вовною. Однак Девінак і Деніелс стверджують, що це зовсім не "воскресіння" виду. Вони також запропонували термін для позначення цієї помилки — "змішування понять філогенетичної лінії та геному".

Вчені зазначають, що воскресіння вимерлого виду неможливе як таке, оскільки вимирання — припинення еволюційної лінії, а не просто втрата генетичної інформації. Докази Девінака і Деніелс засновані на кількох положеннях. По-перше, вид — це щось більше, ніж просто набір ДНК: гени та фізичні ознаки, які вони визначають, є результатом довгої, безперервної еволюційної історії. Будь-який розрив у цій історії порушує зв'язок та фактично створює новий вигляд.

По-друге, існують питання, щодо довкілля та популяцій. Вчені вважають, що кілька генетично модифікованих тварин просто не можуть відтворити різноманітність, властиву великій популяції, або відновити історичне середовище, в якому воно існувало.

Якщо говорити про жахливих вовків, варто врахувати, що ці тварини жили на планеті понад 10 000 років тому — в інших природних умовах. Кліматичні умови, джерела їжі, хижаки та інші екологічні зв'язки, що існували у минулому, сьогодні відсутні — це ще один розрив, який робить вимирання незворотним.

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