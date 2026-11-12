Уши человека увеличиваются с возрастом: гравитация тянет мочки к земле

Уши человека с возрастом действительно увеличиваются, но причина этого процесса может оказаться вовсе не такой, как могло бы показаться.

1990-е годы стали своего рода "золотым веком" в изучении ушей пожилых людей: ученым наконец удалось разгадать одну из давних загадок — почему уши людей увеличиваются с возрастом. Причина этого роста вовсе не та, о которой можно подумать, пишет IFLScience.

В 1997 году ученые из Техасского технологического университета измерили окружность ушей у 100 молодых людей и сравнили данные с показателями пожилых участников. Результаты показали, что окружность ушей увеличивается в среднем на 0,51 миллиметра в год — это примерно полсантиметра за десятилетие или 2,5 сантиметра за 50 лет.

В другом исследовании 1995 года приняли участие 206 человек в возрасте от 30 до 93 лет. Результаты, опубликованные в "Британском медицинском журнале", показали, что длина ушей реципиентов увеличивалась примерно на 0,22 миллиметра в год.

В следующем исследовании 1999 года ученые пришли к выводу, что с возрастом уши увеличиваются, причем у мужчин этот процесс выражен особенно ярко.

Впрочем, ученые настаивают, что уши не растут в буквальном смысле этого слова. Несмотря на то что может показаться, будто на уши всю жизнь воздействует гормон роста — превращая нас в седовласых людей с морщинами и огромными, как у слоненка Дамбо, ушами — это не так.

На самом деле, по словам ученых, уши увеличиваются в размерах из-за того, что их оттягивает вниз масса мочки — это происходит под воздействием гравитации. Проще говоря, с годами уши человека провисают под собственным весом, а поскольку соединительная ткань теряет эластичность, а выработка коллагена замедляется, они постепенно растягиваются.

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