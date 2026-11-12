"Мона Ліза" серед діамантів: найрідкісніший дорогоцінний камінь у світі продали за 14,6 млн доларів

Один із найрідкісніших каменів на планеті — 24-каратний "рожевий діамант Bulgari" — було продано на аукціоні за майже 15 мільйонів доларів.

24-каратний діамант смарагдової огранки, відомий як "рожевий Bulgari" (Bulgari Pink), був проданий на аукціоні за 14,6 мільйона доларів. Цей дорогоцінний камінь вважається одним із найрідкісніших у світі, за що його прозвали "Мона Лізою" серед рожевих діамантів, пише Daily Mail.

Відомо, що цей надзвичайно рідкісний діамант понад 70 років перебував у приватній сімейній колекції та був видобутий на індійських копальнях Голконди — знаменитому родовищі, звідки походять багато відомих у всьому світі алмазів, у тому числі й "Кохінур", що прикрашає корону королеви.

Камінь належить до типу IIa — надзвичайно рідкісного різновиду, у якому відсутні домішки азоту чи бору, що піддаються вимірюванню. Рожеві діаманти також високо цінуються завдяки своєму унікальному кольору.

Дослідники зазначають, що у 1950-х роках цей дорогоцінний камінь придбали прадід і прабабуся нинішнього власника, після чого його передали ювелірному дому Bulgari в Римі — компанії, яка на той час якраз ставала одним із провідних світових ювелірних брендів.

Зазначимо, що напередодні аукціону в женевському відділенні аукціонного дому Christie’s Макс Фосетт, міжнародний керівник ювелірного департаменту, назвав цей діамант "Мона Лізою" серед рожевих каменів.

За словами старшого віце-президента з досліджень та ідентифікації Гемологічного інституту Америки, доктора Вуї Вана, рожеві діаманти — велика рідкість, а камінь такого розміру та якості зустрічається серед дорогоцінних каменів вкрай рідко. Більшість природних рожевих діамантів, досліджених фахівцями GIA, важать менше одного карата, але вага цього дорогоцінного каменю становить 24 карати, і він має насичений рожевий колір та чистоту рівня VVS2.

Експерти зазначають, що необроблений алмаз було видобуто на знаменитих індійських копальнях Голконда у 1950-х роках, а потім майстри Bulgari перетворили його на ювелірний виріб. На той час римський ювелірний дім Bulgari був одним із найпопулярніших у світі, що зробило його природним вибором.

Діамант класифікується як "Fancy Intense Pink" ("насичений рожевий") — це дуже бажана колірна категорія. Дослідники зазначають, що такий рідкісний колір алмазу зумовлений наявністю азотно-вакансійних центрів — унікальною особливістю природних рожевих діамантів.

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