Вважалося, що священні кішки у Стародавньому Єгипті жили добре: вчені зробили страшне відкриття

Нове дослідження показало, як насправді ставилися до священних тварин стародавні єгиптяни.

Стародавні єгиптяни були відомі своєю любов'ю до кішок. Їхні зображення зустрічаються в ієрогліфах, на стінах гробниць та в інших витворах мистецтва. Вчені вважають, що кішок у Давньому Єгипті приносили дар богам, а тому вони були священними. Але, як показує нове дослідження, опубліковане в Journal of Archaeological Science, це зовсім не означає, що тварини жили в комфорті, пише Gizmodo.

Вчені вивчили 131 череп кішок із Стародавнього Єгипту, які були виявлені у Віденському музеї природної історії, де вони залишалися практично поза увагою ще з XIX століття.

За словами дослідників, найбільше їх уразила велика кількість травм та ознак захворювань. Це говорить про те, що кішки утримувалися в поганих умовах. Це зовсім не те, чого можна було б очікувати від тварин, призначених для перетворення на ритуальні мумії.

Археологічні знахідки переконливо доводять, що кішки відігравали важливу роль у житті стародавніх єгиптян. Муміфікованих кішок виявляли у гробницях, на стінах яких також були зображення кішок.

Археологічні знахідки переконливо доводять, що кішки відігравали важливу роль у житті стародавніх єгиптян Фото: Антарктида

Вчені з'ясували, що черепи належать переважно дорослим домашнім кішкам, але також деяким видам диких кішок, яких спеціально відловлювали для муміфікації.

Як показав аналіз, понад половина тварин мали сліди захворювань чи травм. У деяких були відсутні зуби, спостерігалися ознаки хвороб ясен, а на кістках виявилися дивні поглиблення, які автори пов'язують з інфекціями. У деяких кішок були зафіксовані рани, а також сліди зубів, ймовірно, отримані під час бійок з іншими кішками. Це вказує на те, що тварин утримували в поганих умовах та в тісних приміщеннях.

Вчені з'ясували, що черепи належать переважно дорослим домашнім кішкам, але також деяким видам диких кішок, яких спеціально відловлювали для муміфікації. Фото: Антарктида

На черепах було виявлено численні проколи і переломи, нанесені, очевидно, як іншими кішками, так і людьми. Характер деяких пошкоджень вказує на те, що тваринам могли завдати ударів гострим металевим предметом або, можливо, товстою дерев'яною палицею. Оскільки ці травми не мали слідів загоєння, передбачається, що саме вони спричинили смерть кішок.

Можливо, смертельних травм було завдано для того, щоб швидко умертвити кішок перед муміфікацією. Втім, наявність ран, що загоїлися, говорить про те, що деякі тварини пережили отримані пошкодження, але потім були вбиті. Численні ознаки інфекцій та метаболічних порушень свідчать про те, що кішки страждали від нестачі повноцінного харчування.

За словами вчених, процес вилову та умертвіння кішок для створення мумій, мабуть, не завжди відбувався так, як планувалося. Ймовірно, деяким тваринам вдавалося втекти, і вони виживали, незважаючи на тяжкі травми.

Усі кішки, крім однієї, загинули в період між 380 і 40 роками до н.е. Один череп більш давній: він датується приблизно X століттям до н.

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