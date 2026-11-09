"Жінка з косами": вчені зазирнули всередину 3000-річної єгипетської мумії й здивувалися (фото)

Вчені розкрили таємниці давньоєгипетської жінки за допомогою комп'ютерної томографії.

Мумія жінки, яка жила приблизно 3000–3300 років тому, у період між 1292 і 1077 роками до нашої ери, була виявлена в Єгипті, а в 1860 році її перевезли до Канади. Однією з найцікавіших особливостей мумії є довге волосся, заплетене в коси, яке чудово збереглося протягом тисячоліть. Тому ця мумія отримала прізвисько "Жінка з косами". Вчені використали комп’ютерну томографію, щоб зазирнути всередину мумії та з’ясувати причини смерті цієї жінки, а також подробиці її життя. Дослідження опубліковано в журналі Radiology Case Reports, пише Daily Mail.

Вчені об’єднали сотні рентгенівських знімків у детальне 3D-зображення тіла давньоєгипетської жінки, що дозволило зазирнути всередину мумії, не завдаючи їй жодних фізичних ушкоджень.

Вчені об"єднали сотні рентгенівських знімків у детальне 3D-зображення тіла давньоєгипетської жінки, що дозволило зазирнути всередину мумії, не завдаючи їй жодних фізичних ушкоджень Фото: Daily Mail

На подив вчених, тіло жінки добре збереглося навіть через 3000 років. Аналіз показав, що зріст "Жінки з косами" становив усього 151 см, а померла вона у віці від 35 до 50 років.

Результати сканування показали, що під час бальзамування частину внутрішніх органів залишили в тілі, зокрема печінку. Також з’ясувалося, що під час муміфікації мозок не вилучали. Археологи вважають, що такий підхід до бальзамування був характерним для поховання заможних єгиптян, які не належали до родини фараона в епоху Нового царства.

Археологи вважають, що такий підхід до бальзамування був характерним для поховання заможних єгиптян, які не належали до родини фараона в епоху Нового царства Фото: Daily Mail

Вчені також з’ясували, що зуби жінки сильно стерті та пошкоджені. Ймовірно, це пов'язано з тим, що їжа стародавніх єгиптян часто містила частинки піску. Також особливості пошкодження зубів вказують на те, що з цією жінкою провели популярний серед стародавніх єгиптян похоронний обряд – "Розкриття рота". Цей обряд проводився після смерті людини і мав допомогти їй у потойбічному житті дихати, пити й їсти, а також говорити.

Незважаючи на ретельне обстеження тіла жінки, вчені не виявили ані слідів смертельної травми, ані явних ознак захворювання, які могли б пояснити причину її смерті. Таким чином, причина смерті "Жінки з косами" досі залишається загадкою через тисячі років після її поховання.

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