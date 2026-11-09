"Жінка з косами": вчені зазирнули всередину 3000-річної єгипетської мумії й здивувалися (фото)
Вчені розкрили таємниці давньоєгипетської жінки за допомогою комп'ютерної томографії.
Мумія жінки, яка жила приблизно 3000–3300 років тому, у період між 1292 і 1077 роками до нашої ери, була виявлена в Єгипті, а в 1860 році її перевезли до Канади. Однією з найцікавіших особливостей мумії є довге волосся, заплетене в коси, яке чудово збереглося протягом тисячоліть. Тому ця мумія отримала прізвисько "Жінка з косами". Вчені використали комп’ютерну томографію, щоб зазирнути всередину мумії та з’ясувати причини смерті цієї жінки, а також подробиці її життя. Дослідження опубліковано в журналі Radiology Case Reports, пише Daily Mail.
Вчені об’єднали сотні рентгенівських знімків у детальне 3D-зображення тіла давньоєгипетської жінки, що дозволило зазирнути всередину мумії, не завдаючи їй жодних фізичних ушкоджень.
На подив вчених, тіло жінки добре збереглося навіть через 3000 років. Аналіз показав, що зріст "Жінки з косами" становив усього 151 см, а померла вона у віці від 35 до 50 років.
Результати сканування показали, що під час бальзамування частину внутрішніх органів залишили в тілі, зокрема печінку. Також з’ясувалося, що під час муміфікації мозок не вилучали. Археологи вважають, що такий підхід до бальзамування був характерним для поховання заможних єгиптян, які не належали до родини фараона в епоху Нового царства.
Вчені також з’ясували, що зуби жінки сильно стерті та пошкоджені. Ймовірно, це пов'язано з тим, що їжа стародавніх єгиптян часто містила частинки піску. Також особливості пошкодження зубів вказують на те, що з цією жінкою провели популярний серед стародавніх єгиптян похоронний обряд – "Розкриття рота". Цей обряд проводився після смерті людини і мав допомогти їй у потойбічному житті дихати, пити й їсти, а також говорити.
Незважаючи на ретельне обстеження тіла жінки, вчені не виявили ані слідів смертельної травми, ані явних ознак захворювання, які могли б пояснити причину її смерті. Таким чином, причина смерті "Жінки з косами" досі залишається загадкою через тисячі років після її поховання.
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