"Женщина с косами": ученые заглянули внутрь 3000-летней египетской мумии и удивились (фото)

Ученые раскрыли секреты древнеегипетской женщины с помощью компьютерной томографии.

Мумия женщины, жившей примерно 3000 – 3300 лет назад, в период между 1292 и 1077 годами до нашей эры, была обнаружена в Египте, а в 1860 году ее перевезли в Канаду. Одной из самых интересных особенностей мумии являются длинные заплетенные в косы волосы, которые прекрасно сохранились за тысячи лет. Поэтому данная мумия получила прозвище "Женщина с косами’. Ученые использовали компьютерную томографию, чтобы заглянуть внутрь мумии и выяснить причины смерти этой женщины, а также подробности ее жизни. Исследование опубликовано в журнале Radiology Case Reports, пишет Daily Mail.

Ученые объединили сотни рентгеновских снимков в детальное 3D-изображение тела древнеегипетской женщины, что позволило заглянуть внутрь мумии, не нанося ей никаких физических повреждений.

Ученые объединили сотни рентгеновских снимков в детальное 3D-изображение тела древнеегипетской женщины, что позволило заглянуть внутрь мумии, не нанося ей никаких физических повреждений Фото: Daily Mail

К удивлению ученых, тело женщины хорошо сохранилось даже спустя 3000 лет. Анализ показал, что рост "Женщины с косами" составлял всего 151 см, а умерла она в возрасте от 35 до 50 лет.

Результаты сканирования показали, что при бальзамировании часть внутренних органов оставили в теле, в частности печень. Также оказалось, что в процессе мумификации мозг не извлекали. Археологи считают, что такой подход к бальзамированию был характерен при захоронении состоятельных египтян, которые не принадлежали к семье фараона в эпоху Нового царства.

Археологи считают, что такой подход к бальзамированию был характерен при захоронении состоятельных египтян, которые не принадлежали к семье фараона в эпоху Нового царства Фото: Daily Mail

Ученые также выяснили, что зубы женщины сильно стертые и поврежденные. Вероятно, это связано с тем, что пища древних египтян часто содержала частицы песка. Также особенности повреждение зубов указывают на то, что с этой женщиной провели популярный среди древних египтян погребальный обряд – "Раскрывание рта". Этот обряд проводился после смерти человека и должен был помочь человек у в загробной жизни дышать, пить и есть, а также говорить.

Несмотря на тщательное обследование тела женщины, ученые не обнаружили ни следов смертельной травмы, ни явных признаков заболевания, которые могли бы объяснить причину ее смерти. Таким образом, причина смерти "Женщины с косами" все еще остается я загадкой спустя тысячи лет после ее захоронения.

Другие новости науки