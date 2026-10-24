Ученые выяснили, кто на самом деле был первой царицей Древнего Египта (фото)

Согласно исследованию, первая царица Египта управляла страной примерно 5000 лет назад. При этом она удерживала власть около 30 лет.

Хотя существует предположение, что первой царицей Древнего Египта была женщина по имени Нефрусебек, правившая страной примерно в 1798 — 1794 годах до н. э., ученые нашли доказательства того, что это не так. По их мнению, первой царицей Египта была женщина по имени Мернейт. Она была представительницей Первой династии (3218 -2900 годы до н.э.). Хотя многие египтологи утверждали, что Мернейт не была полноценной правительницей страны, новый анализ египетских иероглифов подтверждает обратное. Результаты исследования опубликованы в журнале Prague Egyptological Studies, пишет IFLScience.

Термин "фараон" появился в Древнем Египте лишь около 3300 лет назад, во времена XII династии. До этого правителей Египта называли царями и первым из них был Нармер, живший более 5000 лет назад.

Авторы исследования считают, что они нашли доказательства того, что первой полноправной правительницей Древнего Египта была Мернейт. Она была дочерью третьего царя Первой династии по имени Джер.

Впервые гробницу Мернейт обнаружили в 1900 году, и египтологи обратили внимание на то, что это явно царская гробница. Хотя многие ученые были с этим не согласны.

Как и полагалось представителям царской семьи, Мернейт была похоронена рядом с двумя высокими каменными стелами. Но на них не было особого геральдического символа под названием серех, который использовали для обозначения имени правителя Древнего Египта.

Серех правителя Древнего Египта по имени Джер Фото: Wikipedia

В 1946 году египтологи обнаружили 13 печатей с изображением серехов, на которых были начертаны имена Джера и Мернейт. Тогда снова было высказано предположение, что Мернейт была полноправной царицей Египта. Но с тех пор споры по этому поводу не утихают.

Авторы нового исследования применили методы цифровой реставрации к старым фотографиям, что позволило более детально рассмотреть египетские иероглифы. Это позволило подтвердить, что, хотя на некоторых серехах начертано имя Джера, на других действительно есть имя Мернейт.

Хотя это подтверждает, что Мернейт была царицей Египта, ее политическая карьера могла развиваться в несколько этапов.

Ученые пришли к выводу, что изначально Мернейт могла быть соправительницей Египта вместе со своим отцом. Затем, судя по обнаруженным в ее гробнице символах, она правила Египтом пока ее сын Ден, не стал совершеннолетним. В гробнице Дена была обнаружена надпись, где Мернейт названа матерью царя и царицей-регентом. Возможно, как считают ученые, Мернейт правила Египтом и после смерти своего сына. В общей сложности она правила, как предполагается, около 30 лет.

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