Вчені з'ясували, хто насправді був першою царицею Стародавнього Єгипту (фото)

Згідно з дослідженням, перша цариця Єгипту правила країною приблизно 5000 років тому. При цьому вона перебувала при владі близько 30 років.

Хоча існує припущення, що першою царицею Стародавнього Єгипту була жінка на ім’я Нефрусебек, яка правила країною приблизно у 1798–1794 роках до н. е., вчені знайшли докази того, що це не так. На їхню думку, першою царицею Єгипту була жінка на ім’я Мернейт. Вона була представницею Першої династії (3218–2900 роки до н. е.). Хоча багато єгиптологів стверджували, що Мернейт не була повноправною правителькою країни, новий аналіз єгипетських ієрогліфів підтверджує протилежне. Результати дослідження опубліковано в журналі Prague Egyptological Studies, пише IFLScience.

Термін "фараон" з’явився у Стародавньому Єгипті лише близько 3300 років тому, за часів XII династії. До цього правителів Єгипту називали царями, і першим із них був Нармер, який жив понад 5000 років тому.

Автори дослідження вважають, що їм вдалося знайти докази того, що першою повноправною правителькою Стародавнього Єгипту була Мернейт. Вона була дочкою третього царя Першої династії на ім’я Джер.

Вперше гробницю Мернейт виявили у 1900 році, і єгиптологи звернули увагу на те, що це, безперечно, царська гробниця. Хоча багато вчених не погоджувалися з цим.

Як і належало представникам царської родини, Мернейт була похована поруч із двома високими кам’яними стелами. Однак на них не було особливого геральдичного символу під назвою "серех", який використовували для позначення імені правителя Стародавнього Єгипту.

Серег правителя Стародавнього Єгипту на ім"я Джер Фото: Wikipedia

У 1946 році єгиптологи виявили 13 печаток із зображенням серехів, на яких були викарбувані імена Джера та Мернейт. Тоді знову було висловлено припущення, що Мернейт була повноправною царицею Єгипту. Але з того часу суперечки з цього приводу не вщухають.

Автори нового дослідження застосували методи цифрової реставрації до старих фотографій, що дало змогу детальніше розглянути єгипетські ієрогліфи. Це дозволило підтвердити, що, хоча на деяких серехах викарбувано ім’я Джера, на інших дійсно є ім’я Мернейт.

Хоча це підтверджує, що Мернейт була царицею Єгипту, її політична кар’єра могла розвиватися у кілька етапів.

Вчені дійшли висновку, що спочатку Мернейт могла бути співправителькою Єгипту разом зі своїм батьком. Потім, судячи з символів, виявлених у її гробниці, вона правила Єгиптом, доки її син Ден не досяг повноліття. У гробниці Дена було виявлено напис, де Мернейт названа матір’ю царя та царицею-регенткою. Можливо, як вважають вчені, Мернейт правила Єгиптом і після смерті свого сина. Загалом вона правила, як припускають, близько 30 років.

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