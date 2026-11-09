Вселенная без темной материи и темной энергии: альтернативная теория прошла проверку

Теория, предполагающая, что Вселенная намного старше, чем считается, а также не содержит таинственных компонентов, успешно прошла космологическую проверку.

Ученые из Университета Оттавы (Канада) заявили, что их альтернативная модель Вселенной, в которой ее возраст составляет не 13,8, а 24,7 миллиарда лет, и где нет темной материи и темной энергии, выдержала ряд серьезных космологических проверок. Результаты исследования опубликованы в журнале Universe, пишет Phys.

Стандартная космологическая модель Лямбда-СDM предполагает, что Вселенная возникла примерно 13,8 млрд лет назад. При этом она состоит в основном из темной материи, которая создает дополнительную гравитацию, чем объясняется странное вращение многих галактик. Также эта модель предполагает существование темной энергии, которая отвечает за ускоренное расширение космоса.

Но никто напрямую не видел ни темную материю, ни темную энергию. При этом стандартная космологическая модель не может объяснить то, что астрономы обнаружили слишком хорошо развитые галактики через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Для такого этапа эволюции галактикам потребовалось бы несколько миллиардов лет.

Предложенная канадскими ученым альтернативная модель Вселенной CCC+TL предполагает, что на самом деле во Вселенной нет темной матери и темной энергии, а ее возраст в два раза больше. Этим можно объяснить наличие хорошо развитых галактик в ранней Вселенной.

Ученые использовали данные реальных наблюдений за космосом, чтобы с помощью компьютерного моделирования проверить принципы своей альтернативной теории на соответствие ряду важных астрономических наблюдений.

Ученые заявили, что их альтернативная модель Вселенной, в которой ее возраст составляет не 13,8, а 24,7 миллиарда лет, и где нет темной материи и темной энергии, выдержала ряд серьезных космологических проверок Фото: NSF

По словам ученых, новые данные показывают, что явления, которые обычно приписывают темной материи и темной энергии, могут быть следствием изменения фундаментальных постоянных, констант, определяющих взаимодействие с главных сил природы и элементарных частиц.

Как говорят ученые, их новая теория не противоречит фундаментальным основам космологии и астрофизики. Модель CCC+TL предполагает модификацию уравнений Эйнштейна и Фридмана, описывающих гравитацию и расширение Вселенной.

Результаты моделирования совпали с рядом ключевых астрономических наблюдений. Прогнозы относительно содержания водорода, гелия и других легких элементов, образовавшихся вскоре после Большого взрыва, оказались идентичны предсказаниям стандартной космологической модели. Также модель позволяет воспроизвести странное вращение галактик без привлечения темной материи. Еще модель показывает, что расширение Вселенной может происходить без темной энергии, основываясь на изучении расстояний до далеких галактик.

Что касается реального возраста Вселенной, то ученые намерены провести дополнительное исследование, чтобы доказать, что Большой взрыв на самом деле произошел намного раньше, чем считается.

И все же данная работа требует тщательной проверки научным сообществом. Но первые результаты интригуют.

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