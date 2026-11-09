На краю Солнечной системе обнаружен крупный объект из другого мира: движется не как все планеты

Астрономы обнаружили странный объект, имеющий ретроградную орбиту, за орбитой Нептуна.

С помощью Обсерватории имени Веры Рубин (находится Чили) астрономы обнаружили неизвестный ранее объект шириной примерно 100 км, который движется вокруг Солнца не так, как все планеты Солнечной системы, пишет EarthSky.

Все планеты вращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости и в одном направлении, то есть против часовой стрелки, если смотреть со стороны северного полюса Земли. Большинство спутников планет и астероидов имеют такое направление движения.

Объект с ретроградной орбитой может не только вращаться вокруг Солнца по часовой стрелке, но также его орбита может быть сильно наклонена, то есть такой объект пересекает плоскость Солнечной системы под углом больше, чем 90 градусов.

Астрономы обнаружили за орбитой Нептуна неизвестный ранее объект с ретроградной орбитой, получивший временное название R631. Он движется в противоположном направлении вокруг Солнца, чем все планеты Солнечной системы, а также его орбита наклонена на 142 градуса.

Новый объект R631 находится на расстоянии 32 астрономические единицы от Солнца, то есть в 32 раза дальше, чем находится Земля от нашей звезды. Это на две астрономически единицы дальше, чем находится Нептун — последняя планета Солнечной системы.

Астрономы обнаружили за орбитой Нептуна неизвестный ранее объект с ретроградной орбитой, получивший временное название R631. Он движется в противоположном направлении вокруг Солнца, чем все планеты Солнечной системы, а также его орбита наклонена на 142 градуса Фото: EarthSky

Расчеты ученых показывают, что ближе всего к Солнцу объект R631 окажется 31 октября 2047, когда он будет находится на расстоянии 24 астрономические единицы от нашей звезды. Также ученые считают, что полный оборот вокруг Солнца R631 совершает примерно за 547 лет. Диаметр этого объекта может составлять 100 километров. Это значит, что он может быть похож на самую большую долгопериодическую комету из Облака Оорта (скопление ледяных объектов вокруг Солнечной системы) под названием комета Бернардинелли — Бернштейна (C/2014 UN271).

Диаметр объекта R631 может составлять 100 километров.Иллюстрация Фото: sci-news.com

Если объект R631 является кометой, то, когда он будет находиться на самом близком расстоянии от Солнца, то должен проявить кометную активность: выделять газы из-за сублимации льда.

Объекты в Солнечной системе, как правило, вращаются вокруг Солнца в одном направлении из-за того, что они появились из одного вращающегося облака из газа и пыли. Под действием гравитации основная масса вещества сконцентрировалась в центре и так появилось Солнце. Из оставшегося газа и пыли сформировались планеты, а из того еще осталось появились спутники планет, астероиды и кометы.

Почему объект R631 имеет ретроградную орбиту? Ученые считают, что, возможно, он возник в другой звездной системе и был выброшен из нее. Затем он попал в гравитационное поле Солнца и оказался на краю Солнечной системы.

Другая версия предполагает, что R631 появился в Солнечной системе и изначально двигался по обычной орбите. Через какое-то время он мог сильно сблизиться с массивным телом, например, с Юпитером, что привело к изменению его траектории движения.

Астрономы продолжат наблюдение за этим объектом, чтобы попытаться решить его загадку.

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