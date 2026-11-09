На краю Сонячної системи виявлено великий об’єкт з іншого світу: рухається не як усі планети

Астрономи виявили дивний об’єкт із ретроградною орбітою за орбітою Нептуна.

За допомогою обсерваторії імені Віри Рубін (розташованої в Чилі) астрономи виявили раніше невідомий об’єкт шириною приблизно 100 км, який рухається навколо Сонця не так, як усі планети Сонячної системи, пише EarthSky.

Усі планети обертаються навколо Сонця майже в одній площині й в одному напрямку, тобто проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку північного полюса Землі. Більшість супутників планет та астероїдів мають такий напрямок руху.

Об'єкт із ретроградною орбітою може не тільки обертатися навколо Сонця за годинниковою стрілкою, але й мати сильно нахилену орбіту, тобто такий об'єкт перетинає площину Сонячної системи під кутом, більшим за 90 градусів.

Астрономи виявили за орбітою Нептуна раніше невідомий об’єкт із ретроградною орбітою, який отримав тимчасову назву R631. Він рухається навколо Сонця у напрямку, протилежному до руху всіх планет Сонячної системи, а також його орбіта нахилена на 142 градуси.

Новий об’єкт R631 розташований на відстані 32 астрономічних одиниць від Сонця, тобто у 32 рази далі, ніж Земля від нашої зірки. Це на дві астрономічні одиниці далі, ніж Нептун — остання планета Сонячної системи.

Астрономи виявили за орбітою Нептуна раніше невідомий об"єкт із ретроградною орбітою, який отримав тимчасову назву R631. Він рухається навколо Сонця у напрямку, протилежному до руху всіх планет Сонячної системи, а також його орбіта нахилена на 142 градуси Фото: вспышка на солнце

Розрахунки вчених показують, що найближче до Сонця об’єкт R631 опиниться 31 жовтня 2047 року, коли він перебуватиме на відстані 24 астрономічних одиниць від нашої зірки. Також вчені вважають, що повний оберт навколо Сонця R631 здійснює приблизно за 547 років. Діаметр цього об’єкта може становити 100 кілометрів. Це означає, що він може бути схожим на найбільшу довгоперіодичну комету з Хмари Оорта (скупчення крижаних об’єктів навколо Сонячної системи) під назвою комета Бернардінеллі — Бернштейна (C/2014 UN271).

Діаметр об"єкта R631 може становити 100 кілометрів. Ілюстрація Фото: sci-news.com

Якщо об’єкт R631 є кометою, то, коли він перебуватиме на найближчій відстані від Сонця, він повинен проявити кометну активність: виділяти гази внаслідок сублімації льоду.

Об’єкти в Сонячній системі, як правило, обертаються навколо Сонця в одному напрямку через те, що вони утворилися з однієї обертової хмари газу та пилу. Під дією гравітації основна маса речовини сконцентрувалася в центрі, і так утворилося Сонце. З решти газу та пилу сформувалися планети, а з того, що ще залишилося, утворилися супутники планет, астероїди та комети.

Чому об’єкт R631 має ретроградну орбіту? Вчені вважають, що, можливо, він утворився в іншій зоряній системі й був викинутий з неї. Потім він потрапив у гравітаційне поле Сонця й опинився на краю Сонячної системи.

Інша версія передбачає, що R631 з’явився в Сонячній системі й спочатку рухався по звичайній орбіті. Через деякий час він міг сильно наблизитися до масивного тіла, наприклад, до Юпітера, що призвело до зміни його траєкторії руху.

Астрономи продовжать спостерігати за цим об’єктом, щоб спробувати розгадати його таємницю.

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