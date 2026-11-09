Всесвіт без темної матерії та темної енергії: альтернативна теорія пройшла перевірку

Теорія, згідно з якою Всесвіт набагато старіший, ніж вважається, а також не містить таємничих компонентів, успішно пройшла космологічну перевірку.

Вчені з Університету Оттави (Канада) заявили, що їхня альтернативна модель Всесвіту, за якою його вік становить не 13,8, а 24,7 мільярда років, і де немає темної матерії та темної енергії, витримала низку серйозних космологічних перевірок. Результати дослідження опубліковано в журналі Universe, пише Phys.

Стандартна космологічна модель Лямбда-CDM передбачає, що Всесвіт виник приблизно 13,8 млрд років тому. При цьому він складається переважно з темної матерії, яка створює додаткову гравітацію, чим пояснюється дивне обертання багатьох галактик. Також ця модель передбачає існування темної енергії, яка відповідає за прискорене розширення космосу.

Але ніхто безпосередньо не бачив ані темної матерії, ані темної енергії. При цьому стандартна космологічна модель не може пояснити, чому астрономи виявили надто добре розвинені галактики через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Для такого етапу еволюції галактикам знадобилося б кілька мільярдів років.

Запропонована канадськими вченими альтернативна модель Всесвіту CCC+TL передбачає, що насправді у Всесвіті немає темної матерії та темної енергії, а його вік удвічі більший. Цим можна пояснити наявність добре розвинених галактик у ранньому Всесвіті.

Вчені використали дані реальних спостережень за космосом, щоб за допомогою комп’ютерного моделювання перевірити, чи відповідають принципи їхньої альтернативної теорії низці важливих астрономічних спостережень.

Вчені заявили, що їхня альтернативна модель Всесвіту, за якою його вік становить не 13,8, а 24,7 мільярда років, і в якій немає темної матерії та темної енергії, витримала низку серйозних космологічних перевірок Фото: NSF

За словами вчених, нові дані свідчать про те, що явища, які зазвичай пов’язують із темною матерією та темною енергією, можуть бути наслідком зміни фундаментальних постійних — констант, що визначають взаємодію основних сил природи та елементарних частинок.

Як зазначають вчені, їхня нова теорія не суперечить фундаментальним засадам космології та астрофізики. Модель CCC+TL передбачає модифікацію рівнянь Ейнштейна та Фрідмана, що описують гравітацію та розширення Всесвіту.

Результати моделювання збіглися з низкою ключових астрономічних спостережень. Прогнози щодо вмісту водню, гелію та інших легких елементів, що утворилися незабаром після Великого вибуху, виявилися ідентичними передбаченням стандартної космологічної моделі. Також модель дозволяє відтворити дивне обертання галактик без залучення темної матерії. Крім того, модель показує, що розширення Всесвіту може відбуватися без темної енергії, ґрунтуючись на вивченні відстаней до віддалених галактик.

Що стосується реального віку Всесвіту, то вчені мають намір провести додаткове дослідження, щоб довести, що Великий вибух насправді стався набагато раніше, ніж вважається.

І все ж ця робота потребує ретельної перевірки науковим співтовариством. Але перші результати викликають інтерес.

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